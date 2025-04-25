母親節蛋糕推介︰美心限量玫瑰花束唧花蛋糕，永生花蛋糕85折優惠 | DALLOYAU草莓乳酪蛋糕及黑朱古力

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母親節將至，之前介紹過雪糕蛋糕及花系蛋糕，未啱心水的話可以再睇睇美心新推永生花蛋糕及士多啤梨蛋糕，即日起早烏訂購85折優惠，還可以加購Pandora吊墜項鏈一次過禮。要打卡更有睇頭，必要網購玫瑰花束唧花蛋糕慶祝母親節。家中有士多啤梨及朱古力控的媽媽，可考慮送她DALLOYAU限定脆心草莓乳酪蛋糕及草莓乳酪脆黑朱古力，令節日充滿甜蜜幸福感。

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母親節蛋糕推介︰Häagen-Dazs雪糕蛋糕送眼膜，龍島花系香芋麻糬戚風蛋糕9折，LIFETASTIC紅桑子開心果蛋糕8折優惠

美心西餅即日起至5月11日推出「Infinity Love母親節蛋糕系列」，10款母親節蛋糕為你的摯愛媽媽送上動人小心意！即日起至5月9日於美心西餅門店或網店訂購「Infinity Love母親節蛋糕系列」，更可享早鳥優惠85折。打卡最強推介︰玫瑰花束蛋糕網上限量300個，以幼滑牛油忌廉及手工唧花手藝，打造出像真度極高的玫瑰花束，為媽媽表露愛意。

玫瑰花束蛋糕網上限量訂購蛋糕 (限量300個) 原價 $518

此訂購款不參與任何優惠，包括早鳥優惠、會員優惠及信用卡優惠

除此之外，焦點推介玫瑰永生花蛋糕，蛋糕頂部特別配置粉色的玫瑰永生花擺設，象徵著永恆的愛，享用美味的蛋糕後裝飾可保留，更具儀式感。

玫瑰永生花蛋糕原價$288／個；Eatizen美心薈會員早鳥價83折(只限於門市預訂) $239.1／個；早鳥預訂85折優惠$244.8／個

玫瑰永生花擺設

蛋糕表面為芒果、士多啤梨、淺粉紅色原味啫喱、粉紅色忌廉，以原味蛋糕、雜果、原味忌廉為夾心，底層是原味蛋糕

美心西餅新推首款減糖蛋糕—減糖繡球花士多啤梨蛋糕，為著重健康的媽媽提供最佳的選擇，大啖滋味滿足！蛋糕表面有不同顏色的忌廉唧花及士多啤梨片，內有白玉麻糬、原味輕忌廉、紅桑子醬、減糖士多啤梨啫喱夾心，底層為原味蛋糕。

減糖繡球花士多啤梨蛋糕原價$268／個；Eatizen美心薈會員早鳥價83折(只限於門市預訂) $222.5／個；早鳥預訂85折優惠$227.8／個

椰香雪脆純白的外型非常適合各位別緻優雅的媽媽，由表層的椰子忌廉、椰絲，到內層的椰奶軟心醬、椰子慕絲，層層疊疊呈現出豐富的椰香味，顏值與美味兼備。凡購買該款蛋糕更可獲贈「雪莎椰子甜點3粒裝」。

椰香雪脆原價$188／個；Eatizen美心薈會員早鳥價83折(只限於門市預訂) $156.1／個；早鳥預訂85折優惠$159.8 ／個

現凡購買任何母親節系列蛋糕，即可以HK$399換購Pandora「璀璨浮游花環吊墜項鏈」，獨特款式選用925銀鑄造，設計靈感源自花葉壓製標本的自然形態。

美心西餅

查詢︰2743 3311

http://www.maximscakes.com.hk

DALLOYAU 脆心草莓乳酪蛋糕

如果媽媽喜歡士多啤梨，可考慮DALLOYAU特別推出母親節限定脆心草莓乳酪蛋糕。鬆軟的雲呢拿戚風蛋糕搭配幼滑的乳酪忌廉、新鮮士多啤梨果蓉及果粒，中間夾著香脆粟米片，層次分明，口感豐富；蛋糕頂層以玫瑰花瓣點綴，賣相精緻而優雅。

脆心草莓乳酪蛋糕 $338

草莓乳酪脆黑朱古力

品牌今年母親節與DA CHOCO — 米芝蓮兩星Arbor主廚 Eric Räty創作全新朱古力品牌，特別推出母親節限定「草莓乳酪脆黑朱古力」。酸酸甜甜又健康的草莓乳酪忌廉搭配金黃脆絲，外層包裹一層纖薄的Valrhona 80% 黑朱古力，清甜而不膩，士多啤梨及朱古力控最愛。

草莓乳酪脆黑朱古力$238

母親節四道菜龍蝦晚宴 $568

想坐低食享受母親節大餐，位於金鐘太古廣場及中環娛樂行的DALLOYAU法式餐館將於5月10-11日推出母親節限定四道菜龍蝦晚宴，每位僅需HK$568+10%。晚餐以「龍蝦沙律」揭開序幕 — 鮮嫩龍蝦搭配新鮮蔬菜，佐以酸甜柑橘醋汁，為味蕾帶來清新開場。接著經典法式「干邑龍蝦湯」，以龍蝦的精華熬製而成，濃郁而順滑。

龍蝦沙律

主菜為「香煎龍蝦」，肉質鮮嫩爽口，完美展現龍蝦的天然鮮味，令人回味無窮。最後，賓客可享受經典「橙酒煮班戟」，為這場美食旅程劃上完美句號。

香煎龍蝦

橙酒煮班戟

DALLOYAU母親節限定蛋糕及甜點

售賣點︰DALLOYAU各大零售分店

網頁： www.dalloyau.hk

DALLOYAU法式餐館

地點︰中環皇后大道中30號娛樂行地面C舖

電話：3185 8392

地點︰金鐘太古廣場L3層325B號舖

電話：3185 8391







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