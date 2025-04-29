端午節酒店糉子推介：港麗瑤柱裹蒸糉、富豪首推素糉及皇太平洋原粒鮑魚元貝糉優惠

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端午節將至，揀好今年訂購邊款糉子未？早買有著數，今次介紹港麗酒店、富豪酒店國際集團、皇家太平洋酒店三家酒店各推出巧手端陽糉，有鹹有甜用料矜貴，傳統潮州糉、正宗廣東風味裹蒸糉，甚至素食新豬肉糉都有得揀，趁早訂低至75折！

香港港麗酒店 傳統口味瑤柱裹蒸糉

如果你一直尋找正宗廣東風味的裹蒸糉，不妨一試香港港麗酒店推出兩款傳統手工端午糉—瑤柱裹蒸糉及迷你蓮蓉鹼水糉 (三件裝)，均由中菜廳金葉庭廚藝團隊以上乘食材及經典配方巧製而成。2025年5月18日前預訂可享八折優惠，大量訂購可享高達七五折優惠。

瑤柱裹蒸糉 (每隻港幣$368)勁足料，內有原隻瑤柱、油心鴨蛋黃、豬腩肉、燒鴨、花菇等，經蒸煮後食材鮮味共冶一爐，滲透糯米之中，散發竹葉及荷葉清香，入口豐腴且鹹鮮味濃。

瑤柱裹蒸糉 (每隻港幣$368)

迷你蓮蓉鹼水糉(三件裝，港幣$268)份量剛好，呈金字塔狀的鹼水糉小巧玲瓏，而且金黃煙韌，蓮蓉餡料軟糯香甜，入口散發獨特的甘澀甜味，大家可以過足口癮亦不怕太膩，最啱在節日聚餐後作甜品。

迷你蓮蓉鹼水糉 (三件裝，港幣$268)

香港港麗酒店呈獻傳統端陽糉共慶佳節

訂購日期: 2025年4月7日至5月28日（5月18日前預訂可享八折優惠，大量訂購可享高達七五折優惠）

領取日期: 2025年5月7日至5月30日

查詢: (852) 2521 3838 / 2822 8813

網上商店: https://eshop.conraddining.com/zh-hant/product-category/dragon-boat-festival/

富豪酒店國際集團 六款粽子推介

家鄉糉子最令人回味！富豪酒店國際集團今年推出的六款矜貴名糉，包括獨門潮州粽富豪至尊嫲嫲手作潮州糉，以「嫲嫲」獨門秘方炮製，豐富的配料包括五花腩、綠豆邊和鹹蛋黃，再巧妙添加由豬油網包裹著的紅豆沙，鹹甜滋味完美交融，香氣四溢，重新演繹潮州糉的傳統風味。

富豪至尊嫲嫲手作潮州糉 (120克 x 兩隻) 早鳥優惠價$188、原價$268

素食的朋友亦可於端午節佳節享受滋味的糉子，富豪酒店集團今年特別推出三款素食之選，首度推出的富豪至尊新豬肉素糉，採用新豬肉，融合糯米、黑糯米、花生、藜麥及多種豆類，配上精心炒製的栗子，多重口感，重塑傳統鹹肉糉的滋味，帶來奢華又健康的素食享受。

富豪至尊新豬肉素糉

另外兩款素糉包括富豪至尊陳皮桂花豆沙鹼水粽及富豪至尊蓮蓉鹼水糉，前者將煙韌的糯米搭配特選皮薄沙細、口感幼滑的紅豆蓉，再加入矜貴老陳皮和淡雅桂花，啖啖清甜，餘韻回甘；後者則採用上乘香滑蓮蓉，甜而不膩，配上口感綿密的糯米，芳香撲鼻。

富豪至尊蓮蓉鹼水糉

富豪至尊陳皮桂花豆沙鹼水糉

此外，集團亦推出富豪至尊雙黃瑤柱裹蒸糉，每隻都包含兩顆特選的金黃鹹蛋黃，帶出乾瑤柱及各款名貴上乘餡料的鮮香，交融出絕妙口感，令人回味無窮。富豪至尊原隻鮑魚瑤柱糉，以肉質鮮嫩的十頭鮑魚、日本宗谷頂級乾瑤柱及五花腩肉入饌。

富豪至尊原隻鮑魚瑤柱粽

即日起至2025年5月5日，凡於富豪酒店網上商店預訂端午名糉可享低至7折早鳥優惠，或者可選購三款精美禮盒，搭配各款甜糉及鹹糉，共賀端午佳節。

富豪酒店國際集團各款端午名糉及禮盒

購買點︰富豪機場酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店、麗豪航天城酒店及富豪酒店網上商店訂購

註︰5月5日或之前預購各款名粽及禮盒可享低至7折早鳥優惠。

換領日期︰2025年5月19日至30日

https://eshop.regalhotel.com

皇家太平洋酒店端陽糉 8折早鳥優惠

皇家太平洋酒店原粒鮑魚元貝豚肉糉，以鮮香撲鼻的原粒鮑魚及優質挑選的北海道元貝為材料，每一口都散發著甘甜鮮味，配上惹味的秘製豚肉，肉質鮮嫩多汁，鮮味十足。有人愛綠豆糉，有人則是紅豆糉的fans，那麼不妨一試十勝紅豆栗子糉，粽子以精心挑選的十勝紅豆入饌，每一口都充滿香濃醇厚的豆香，搭配天然甘香的栗子，兩種主要食材相輔相成且甜而不膩，有不同層次口感。

原粒鮑魚元貝豚肉糉（早鳥優惠價每隻港幣$190.4，原價每隻港幣$238）

十勝紅豆栗子糉（早鳥優惠價每隻$134.4，原價每隻港幣$168）

凡於2025年5月9日或之前訂購，即可享有8折早鳥優惠，及後仍有85折優惠，大家亦可購買端陽糉禮券，只要憑券便可於指定日期及時間到位於酒店海景翼大堂高座的堤岸酒吧及餐廳兌換。

銷售日期：即日起至2025年5月30日

早鳥優惠日期: 即日至2025年5月9日

換領日期：2025年5月20日至31日（每天上午10時至晚上10時）

換領地點：尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店海景翼大堂高座堤岸酒吧及餐廳

網上訂購：https://rphotel.short.gy/ricedumplings







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