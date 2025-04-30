GODIVA五月快閃優惠︰朱古力凍飲及牛奶朱古力蝴蝶餅買一送一，星期三軟雪糕及飲品第二件半價

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趁長假期約埋朋友飲飲食食chill下最開心， GODIVA推出假期驚喜快閃買一送一優惠，5月1日至5日限定5天精選70%黑巧克力凍飲及牛奶巧克力蝴蝶餅買一送一，另外整個5 月每逢星期三下午茶時段，人氣軟雪糕及飲品系列 第二件半價，好著數！

優惠一：五日限定！精選70%黑巧克力凍飲及牛奶巧克力蝴蝶餅買一送一





2025年5月1至5日，於全線香港GODIVA專門店購買70%黑巧克力凍飲（原價HK$59／杯）或牛奶巧克力蝴蝶餅（原價HK$69／盒），可享買一送一優惠。

每店每天下午一時起限售200套70%黑巧克力凍飲。數量有限，售完即止。

優惠二：指定時間軟雪糕及飲品系列第二件半價





GODIVA特別推出五月專屬的「開心星期三」軟雪糕及飲品禮遇，於5月内逢星期三（5月7、14、21及28日），下午2時至6時，可享GODIVA軟雪糕及飲品系列，第二件半價優惠！無論是人氣軟雪糕、香濃巧克力飲品，以及豐富滋味的軟雪糕窩夫杯，都是您放鬆心情的極佳選擇，立刻相約同事朋友享受星期三的Tea Break!

優惠只適用於香港GODIVA專門店（新都會廣場店、期間限定店、機場及免稅店除外）。

產品數量有限，售完即止。

香港專門店地址和電話

https://www.godiva.com.hk/boutiques.html







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