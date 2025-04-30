東方文華酒店Ｘ雪花秀 5月限定「菁典養『參』下午茶」送精華、面霜、面膜及禮券！

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今個5月，香港文華東方酒店將與國際高端護膚品牌雪花秀（Sulwhasoo）合作，推出「菁典養『參』下午茶」，以匠心美食與奢華護膚美學，向每一位非凡女性致敬。

「菁典養『參』」下午茶雙人套餐 $888

對大部分女性來說，下午茶的重要的，絕對是甜點。4款賣相別致的甜點包括「人參雲尼拿芝士蛋糕伴牛油酥餅」、「人參法式蛋糕，薑蜜餞與蜜糖」、「抹茶朱古力撻，柚子與紅豆」、「橘子蒟蒻與椰子」。「人參雲尼拿芝士蛋糕伴牛油酥餅」靈感源自雪花秀「菁典臻秀系列」核心成分——珍稀人參莓果（Ginseng Berry），更融入人參精華與雲尼拿，絲滑乳酪與酥脆牛油餅底層層交疊，輕盈質地中暗藏人參特有的甘潤回甘，以甜點詮釋「抗老化」的食養哲學。

人參雲尼拿芝士蛋糕伴牛油酥餅

「人參法式蛋糕，薑蜜餞與蜜糖」仿若雪花秀經典「菁典臻秀系列」面霜瓶身的藝術品，外層為白巧克力脆殼，內餡融合蜜漬薑粒與蜂蜜。微辛與清甜碰撞出層次，搭配頂部點綴的人參精華，呈現奢華的甜品享受。

在木盒中央白色那件就是「人參法式蛋糕，薑蜜餞與蜜糖」，前面的是打開了外殼的模樣。

抹茶朱古力撻，柚子與紅豆

另一個亮點，是每位賓客可享用由The Aubrey酒吧經理Stefano Bussi精心調配的人蔘風味無酒精雞尾酒一杯。另外有4款三文治，包括魔鬼蛋沙律、吞拿魚、加冕雞及肉眼扒。鹹點有黑芝麻法式酥餅及蘑菇洋葱法式鹹派，另外還有英式鬆餅配玫瑰果醬及clotted cream。

由The Aubrey酒吧經理Stefano Bussi精心調配的人蔘風味無酒精雞尾酒。

雪花秀「菁典臻秀系列」以珍稀人參莓果為核心成分，憑藉卓越抗老功效成就永恆之美，隨「菁典養『參』」下午茶套餐附贈菁典臻秀明星體驗禮盒，包括：

● 菁典臻秀精華（5ml）

● 菁典臻秀面霜（5ml）

● 潤燥再生精華面膜（1片）

● 港幣100元禮券（憑券可於指定雪花秀門店兌換）

「菁典養『參』」下午茶套餐

供應日期：2025年5月1-31日

供應時間：星期一至五 2:30pm-5:30pm，星期六及公眾假期 2pm-3:45pm、4pm-5:30pm，星期日 3:30pm-5:30pm

地址：中環干諾道中5號 香港文華東方酒店M層 快船廊







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