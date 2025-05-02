麥當勞D24榴槤新地回歸：追加榴槤蓉$18、麥炸雞套餐$30、AlipayHK優惠減$5！

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長週末將至，麥當勞App用戶於5月1至5月5日期間專享三款長週末震撼優惠，首選破天荒至抵價「原味麥炸雞(2件) 或蜜糖BBQ麥炸雞(2件)套餐」；5月2日起，超人氣「真．D24榴槤新地」亦載譽回歸全線麥當勞甜品站！

一連5日長週末震撼優惠登陸麥當勞App

5月1日至5月5日期間，三款期間限定麥當勞App優惠登場，全新「$30原味麥炸雞(2件) 或蜜糖BBQ麥炸雞(2件)套餐」優惠，以破天荒超抵價享用香脆又Juicy的麥炸雞；另外，兩款大熱人氣優惠「$48麥樂雞(18件)」以及「$88脆香雞翼分享桶(16件)」亦會麥麥登場，讓大家於接住五天都能盡情享受美食！

真．D24榴槤新地5月2日起回歸





5月2日起真．D24榴槤新地有得賣啦！新地嚴選由馬來西亞直送的啖啖真‧D24榴槤果肉，大大球榴槤果蓉搭配幼滑香甜的雲呢拿新地，除了遠遠就能嗅到的香濃飄香，真榴槤果肉和新地兩者搭配更能打造出綿滑香濃的Creamy口感，滿滿的濃郁香氣在口腔內縈繞不絕，榴槤 fans必食！





期間限定的真．D24榴槤新地將以期間限定價$27於全線麥當勞甜品站發售，追加一球D24榴槤蓉只需$18，最多可以追加1次。這份深受歡迎的超人氣新地數量有限，售完即止，大家屆時可到麥當勞App查看附近餐廳的存貨量，把握機會品嚐這份不能錯過的甜蜜驚喜！

AlipayHK優惠買$50減$5

即日起至5月14日期間，顧客凡於AlipayHK指定頁面領取買$50減$5禮券然後於麥當勞餐廳或App使用AlipayHK消費滿$50元或以上，即可享有$5元折扣優惠。$5禮券每日指定時段發放（上午七時，中午十二時，傍晚六時發放）。優惠詳情請參閱AlipayHK app。

麥當勞 App 長週末限時優惠 (5 月 1 日至 5 月 5 日,早上 11 時 - 午夜 12 時適用) $88 脆香雞翼分享桶(16 件)

麥當勞 App 長週末限時優惠 (5 月 1 日至 5 月 5 日,早上 11 時 - 午夜 12 時適用)$30 原味麥炸雞(2 件) 或蜜糖 BBQ 麥炸雞(2 件)套餐

麥當勞 App 長週末限時優惠 (5 月 1 日至 5 月 5 日,早上 11 時 - 午夜 12 時適用) $48 麥樂雞 (18 件)













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