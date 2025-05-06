加拿大龍蝦最抵食？當造生蠔邊款最抵食，三文魚煮出粉嫩秘訣公開，etnet讀者網購專享95折優惠！

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母親節將至，加上5月端午佳節，正好是慰勞家人及團聚食餐好的好機會，何不網購優質急涷海鮮煮番餐海鮮盛宴，方便又省時！

近期美國關稅戰成熱話，原來連食材價格都直接受影響！專家教你揀選CP值最高的食材，如美國波士頓龍蝦仲係咪最抵食？當造生蠔推介及三文魚煮出粉嫩秘訣大公開。即睇餐湯、頭盤及主菜推介懶人包，以及etnet讀者專享網購優質急涷海鮮9折優惠詳情。

識飲識食的你，想知當造高級急涷海產推介？今次為你找來環球海產有限公司營業總監吳曼玲跟大家分享餐湯、頭盤及主菜推介及煮食tips，煮海鮮盛宴好輕鬆！

澳洲急凍龍蝦湯包．無添加劑及防腐劑

龍蝦湯一向是西式餐湯中好受歡迎的菜式，其實要享用美味的龍蝦湯不用大費周章，澳洲急凍龍蝦湯包絕對係入廚好幫手。澳洲急凍龍蝦湯包100%來自澳洲龍蝦， 沒有任何添加劑、防腐劑及化學成份，健康之選。湯包成份只有龍蝦，入口有濃郁的龍蝦鮮味，絕冇添加其他蝦類及雜魚等。

食用Tips︰急凍龍蝦湯包解凍翻熱後即可飲用，想更濃味可以加忌廉，如想清淡一點加水加熱烹調即可，湯包每包1千克，足夠四人家庭享用。

澳洲急凍龍蝦湯包（每包1千克）$160/pack，特價 $152/pack

頭盤：加拿大冰鮮海膽．當造大塊入口 creamy

當造海鮮頭盤推介之一︰加拿大冰鮮海膽。加拿大冰鮮海膽跟韓國冰鮮馬糞海膽有何分別及優勝之處？加拿大的海膽當造季節由10月至明年7月，現正是享用好時機，加上加拿大海膽體積大塊，有拇指頭般大，宴客有睇頭，一啖入口味道濃郁。

加拿大海膽捕獲於加拿大西海岸附近的水域，原隻約300克，也是這個原因才有這麼大塊海膽，對比日本、台灣海膽體積偏小，如日本馬糞海膽一隻只有80克，加拿大海膽口感幾倍提升，入口 creamy 及有full body 口感。

加拿大冰鮮海膽（每板重約125克，有10片）$215/tray，特價 $204.5/tray

頭盤：蘇格蘭煙三文魚．皇室御用

如果你喜歡煙燻味重的煙三文魚，推介蘇格蘭唯一的煙三文魚品牌John Ross，英國皇室伊麗莎伯女王御用的皇家燻製三文魚包裝上更有皇室標誌。味道方面，蘇格蘭急凍切片煙三文魚對比其他煙三文魚鹽份比較多，因為品牌使用家庭食譜在燻製的威士忌酒木屑上，垂直吊起360度旋轉方式，進行傳統風格冷燻，煙三文魚更平均入味。

蘇格蘭急凍切片煙三文魚（每包約重200克）$110/pack，特價 $104.5

頭盤：挪威煙三文魚．每日空運送到

至於常食的煙三文魚，勝在新鮮度高，每天都會有空運飛機貨到港，絕對新鮮！挪威煙三文魚味道不太鹹，適合口味偏愛淡口的香港人食用，品牌從挪威海岸線捕獲並採用傳統的挪威煙燻食譜製成，肉質堅實和濃郁的口感。

挪威急凍切片煙三文魚柳,（每包約500克 ）$150/pack，特價$142.5

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