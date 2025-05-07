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2025-05-07Text: Eunice CHOWPhoto: KFC

KFC 全新$29「肯！鬆甜包」早餐推出︰雞肉火腿蛋配甜包、薯餅及奶茶，醬燒雞扒口味5月8日登場

#FoodNews #肯! 鬆甜包早餐系列 #早餐 #KFC

　　KFC全新「肯！鬆甜包」早餐系列5月8日登場，以獨特的鹹、甜、脆、軟配搭帶來豐富口感及味蕾衝擊，大家可以揀雞肉火腿蛋配甜包或醬燒雞扒口味，$29起包薯餅及奶茶，你有冇興趣一試？

 

 

　　KFC全新「肯! 鬆甜包系列」以「雞肉火腿蛋鬆甜包」及「醬燒雞扒鬆甜包」示人，「鹹」顧名思義指雞肉火腿蛋鬆甜包，雞肉火腿配上滑嫩炒蛋，而醬燒雞扒鬆甜包雞扒鹹香惹味，肉汁 Juicy！兩款鬆甜包配上秘製香甜蜜糖，「甜」味滿分令你有個 Sweet good morning，加上鬆甜包的微焦表層，帶有外「脆」內「軟」的口感。

 

醬燒雞扒鬆甜包餐 $33

包醬燒雞扒鬆甜包、香脆薯餅及香滑奶茶(熱)

 

雞肉火腿蛋鬆甜包餐 $29

包雞肉火腿蛋鬆甜包、香脆薯餅及香滑奶茶(熱)

 

雞肉火腿蛋鬆甜包 單點 $22

 

醬燒雞扒鬆甜包單點 $27

 

www.facebook.com/kfchk

查詢︰2745 2903

 

 

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