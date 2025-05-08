母親節2025︱FORTNUM & MASON母親節限定下午茶，免費升級茶飲及贈小禮物；全新草本茶飲及主題禮籃

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想母親節同媽媽舒舒服服歎個下午茶，尖沙咀Fortnum & Mason 181 餐廳會否是你心水？你可與母親望住維港景色，品嘗傳統英式三層架下午茶美點，更可免費升級茶飲至指定茗茶，並獲贈驚喜小禮物慶祝母親節！

Fortnum & Mason 的 181 餐廳於母親節當天推出賞心悅目的母親節限定下午茶，講真，母親節限定下午茶每位 $888絕不便宜，但維港靚景配美食，環境已於價錢反映一切！

你先以一杯迎賓香檳或氣泡茶喚醒味蕾，接著可從菜單中挑選下午茶主菜，包括威爾斯芝士多或維多利亞龍蝦松露奄列等，並細味招牌英式鬆餅配蜜餞果醬和奶油忌廉等多款精緻的鹹甜點，喜愛打卡的媽媽絕對不可錯過。食客更可免費升級茶飲至 Mother’s Joy茗茶，並獲贈驚喜小禮物慶祝母親節。

Mother’s Joy茶葉金屬圓罐裝，125克（港幣228元）選用粉紅玫瑰花瓣，配以的佛手柑及經典伯爵茶。

除了母親節下午茶，客人也可於Fortnum & Mason 的K11 MUSEA旗艦店親手製作專屬於每位媽媽的禮籃，推介檸檬果香主題禮籃。

五月中旬起品牌推出草本茶飲系列，包括充滿石榴果香與玫瑰花瓣的花香石榴玫瑰茶，芒果柚子茶則萃取新鮮芒果的香甜滋味，搭配清新的植物精華與芳香的柚子，好啱初夏享用。

花香石榴玫瑰茶

芒果柚子茶

英式薄荷茶是幫助消化的天然飲品，內含特別為在英國漢普郡鄉間種植的傳統薄荷，涼爽舒適的口感適合任何時候飲用，晚餐後享用更佳。

蜂蜜博士茶是一種帶有甜味和麥芽味的傳統南非草本茶，加入少許蜂蜜，沖泡後呈現美妙的琥珀紅色，口感細滑，可自行加入牛奶飲用。

以整朵洋甘菊花製成的洋甘菊茶，沖泡後呈淡淡的金黃色，是不含咖啡因的怡人茶飲。

Fortnum & Mason’s母親節下午菜單

菜單供應日期：2025年5月11日

時間：下午茶菜單下午2時至6時供應

地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 MUSEA地下022號舖, 181餐廳

訂座及查詢：www.181fortnums.com.hk







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