大快活新推啖啖肉脆爆豚皇$49，送100份美食兌換券；大家樂 $27脆炸雞脾茶餐及$49外賣原隻五指毛桃雞

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飲食著數速報！大快活期間限定「和風大盛」再次全面登陸午市及晚市， 啖啖肉脆爆厚切豚皇絕對係食肉獸及炸物愛好者的心水check list，即日起更推出特飲升級優惠及期間限定送100份 $1啖啖肉脆爆豚皇。另一邊廂，大家樂推出$27脆炸雞脾茶餐加$2配葡撻及紅豆冰，好抵食，3pm後仲可以外賣$49原隻五指毛桃雞為晚餐加餸。

「啖啖肉脆爆豚皇」嚴選由美國肉類出口協會代理的優質美國穀飼豚扒，清晰的大理石肉紋，肉質嫩滑多汁；配以12毫米日本生麵包糠包裹厚切豚肉，再以160度油溫炸至金黃鬆脆，鎖住豐盈肉汁，入口酥脆多汁。跟餐配以日式咖喱飯，或可升級為迷你燒汁牛肉飯，晚市更可選配鍋燒烏冬。每份和風大盛系列均配以胡麻菜絲沙律，清爽口感平衡炸物的豐潤，升級套餐配上芒果大福及蜜瓜忌廉梳打。

啖啖肉脆爆豚皇配日式咖喱飯及胡麻菜絲沙律(+$4可升級日式咖喱飯至迷你燒汁牛肉飯)

單點 - $49、套餐配熱飲 - $55、套餐配熱飲及芒果大福 - $60

每日午市（上午11時30分至 下午2時正）、晚市（下午5時30分）起供應。

啖啖肉脆爆豚皇配鍋燒醬油烏冬及胡麻菜絲沙律

單點 - $55、套餐配熱飲 - $61、套餐配熱飲及芒果大福 - $66

每日晚市（下午5時30分起）供應

次期間限定推廣更有載譽歸來的脆爆珍寶魚柳日式咖喱飯，同以12毫米日本生麵包糠包裹並炸至金黃鬆脆。另外晚市更有全新登場的黑咖喱牛面肉飯，配上一口脆爆厚切豚皇及脆脆炸雞，香濃的黑咖喱汁加上可口的炸物，一次過品嘗多重滋味。

一口脆爆厚切豚皇拼脆脆炸雞及黑咖喱牛面肉飯配胡麻菜絲沙律

單點$56、套餐配熱飲 $62、套餐配熱飲及芒果大福 $67

每日午市（上午11時30分至 下午2時正）供應

一口脆爆厚切豚皇拼脆脆炸雞及燒汁牛肉飯

單點 $54、套餐配熱飲- $60、套餐配熱飲及芒果大福- $65

每日晚市（下午5時30分起）供應。

脆爆珍寶魚柳日式咖喱飯配胡麻菜絲沙律

單點 $49、套餐配熱飲 $55、套餐配熱飲及芒果大福 $60

每日午市（上午11時30分至 下午2時正）供應

大快活送100份 「啖啖肉脆爆豚皇」

為了配合是次推廣活動，大快活即日起推出兩大優惠。由即日至2025年6月23日，凡惠顧任何「和風大盛套餐」，均可以優惠價$2升級熱飲至期間限定特飲「蜜瓜忌廉梳打」。

即日至2025年5月31日，凡大快活會員惠顧「啖啖肉脆爆豚皇」（單點／套餐）後，即可於大快活手機APP填妥的「啖啖肉脆爆豚皇食．感．分電子問卷」分享食後感。將於2025年6月7日或之前揀選出其中最有創意的100名會員，每名會員可獲得「啖啖肉脆爆豚皇（1份）」電子兌換券一張*。

大家樂茶市$27脆炸雞髀茶餐

午市試完新嘢，下午茶都有著數優惠推介，大家樂茶市快閃 $27脆炸雞髀茶餐，金黃色外層香脆可口，內裏嫩滑多汁。另外，只需加$2可以加配葡撻1件及紅豆冰1杯，真係超抵！留意，$27脆炸雞髀茶餐逢星期一至五茶市供應，公眾假期除外。

嚟得茶市歎 $27 脆炸雞髀茶餐，又想晚餐加餸，可考慮最新推出$49原隻五指毛桃雞！大家樂嚴選原隻嫩雞加入五指毛桃烹調，五指毛桃帶有獨特椰香滲入每一絲雞肉，多重滋味。原隻免斬只需$49就可以帶返屋企，斬件價$68！想食得豐富，另可加$5配是日糖水、加$10配葡撻（2件）、加$10配滷水雞中翼（2隻）拼紅腸。原隻五指毛桃雞只限外賣，記得下午3點後開始供應，數量有限，售完即止。

原隻五指毛桃雞免斬優惠價$49 、斬件價$68（只限外賣）

推廣期：即日起至6月2日

供應時段：下午3點後

加餸專區︰加$5配是日糖水、加$10配葡撻（2件）、加$10配滷水雞中翼（2隻）拼紅腸

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