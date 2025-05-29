米芝蓮推介「阿鴻小吃」重返香港機場！24小時營業 必食滷水鵝、蒜香雞、機場限定現場燒製叉燒皇！

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入選《香港澳門米芝蓮指南2025》必比登推介、曾經連續5年奪得米芝蓮一星的「阿鴻小吃」，正式宣佈將於6月「重返」香港國際機場！「阿鴻小吃」曾經於2012年在機場二號客運大樓開設了分店，更曾被CNN評為全球最佳機場餐廳之一！這次回歸，除了招牌菜滷水鵝、蒜香雞、芥末雞腳筋之外，更會有機場限定的現場燒製叉燒皇及人氣黯然銷魂！最重要是6月30日開始會24小時營業，以後坐凌晨機，或是去完亞博睇演唱會，都可以「有啖好食」！

「阿鴻小吃」於2003年由黎偉鴻師傅創立，第一間店舖設於北角和富道，主打經典滷水美食與精美小菜，極受街坊歡迎，更從2010至2014年連續5年獲得米芝蓮㇐星的榮譽。招牌美食包括鹵水鵝、鹵水豆腐、「蔡瀾撈麵」、芥末雞腳筋、千層素鵝及南乳粗齋等。之後曾於香港國際機場及觀塘開設分店，但都相繼結業。去年於銅鑼灣開新店，即入選《香港澳門米芝蓮指南2025》必比登推介！

「阿鴻小吃」機場分店設於接機大堂（不是禁區），6月9日開始試業，新店最大的特色是在店內即場燒製叉燒！當年鴻師傅曾經在觀塘東廣場開設副線「鴻師傅」，就是以叉燒皇及黯然銷魂飯作賣點！記者是「阿鴻小吃」及「鴻師傅」的忠粉，非常期待可以再次吃到叉燒皇！

另外，新店會供應多款特色潮式涼菜的Grab & Go專櫃，以及專為旅客而設可手提上機的手信，包括原隻招牌滷水鵝、香港製造飄香XO醬及巧製辣椒油，送禮自用都適合！

阿鴻小吃（機場店）

地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓5樓抵港層接機大堂5T151號舖（非禁區）







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