優惠美食推介｜美心$28脆皮燒乳鴿＋yuu晚市優惠$1加餸＋稻香清蒸龍躉斑 $29.9＋樂天經典$1海南雞

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出街食仲抵過自已煮？真係有可能，今期優惠美食推介有美心皇宮分店及映月樓$28脆皮燒乳鴿，另外yuu會員晚市於美心中菜用餐可以優惠$1加餸，包括菠蘿咕嚕肉、燻雞或麻香雞等，或者以指定 yuu分兌換美心中菜電子現金券，埋單更加抵。除此之外，稻香晚市優惠清蒸龍躉斑 $29.9都好多人談及，分分鐘平過街市買；樂天經典$1新加坡海南雞優惠都唔好錯過呀！

美心皇宮$28脆皮燒乳鴿

皮脆肉嫩燒乳鴿好多人都好鍾意食，凡於指定美心皇宮分店及映月樓堂食用餐，可以驚喜價$28歎到鮮嫩多汁嘅脆皮燒乳鴿 1隻。優惠適用於星期一至日晚市堂食。每位入座另收前菜、茶位費及加一服務費，數量有限，售完即止。

脆皮燒乳鴿

驚喜價$28（原價$78）

九龍灣店 - 德福廣場2750 8028、荃灣店 - 綠楊坊2498 8983、屯門店 - 大會堂2430 0688

* 每2至4位顧客可點燒乳鴿一隻

脆皮燒乳鴿・驚喜價HK$48（原價HK$78）

上環店 - 信德中心2291 0098

映月樓 - 尖沙咀香港文化中心2722 0932

yuu限定優惠 $1晚市加餸

如果你係 yuu會員，即日於美心中菜用餐更可享限定優惠，包括優惠1 - 賞17%回贈。即日起至 2025年6月13日，可以憑21,600 yuu分兌換美心中菜$120電子現金券，或 61,200 yuu分兌換美心中菜$360電子現金券。

優惠2-即日起至 2025年6月15日，會員只需要憑指定積分再加$1 即可晚市加餸，包括花菇紅燒豆腐、菠蘿咕嚕肉、燻雞、麻香雞、涼瓜肉碎煎蛋及馬交魚蛋煮芹菜。2025年9月4日前yuu 會員於全線 美心中菜分店消費，即送外賣自取75折優惠券。

花菇紅燒豆腐｜$1+ 8,000分

菠蘿咕嚕肉｜$1+ 10,000分

燻雞｜$1+ 8,000分

麻香雞｜$1+ 8,000分

涼瓜肉碎煎蛋｜$1+ 8,000分

馬交魚蛋煮芹菜｜$1+ 10,000分

稻香清蒸龍躉斑 $29.9

稻香集團清蒸龍躉斑 $29.9，分分鐘平過街市買，仲要唔使自己煮！稻香集團推出【性價比雙龍匯】限時優惠，晚市時段限定 5:30pm-8:30pm 清蒸龍躉斑 $29.9優惠，貨真價實。除此之外，還有首創海膽焗波士頓龍蝦配稻庭烏冬、山楂咕嚕大蝦球 ，金銀蒸鮮鮑魚（2隻）只售$48，汽鍋湯（冬瑤蓮子燉螺頭 或 姬松茸木瓜燉鮑魚）$28／盅，好抵食！

首創海膽焗波士頓龍蝦配稻庭烏冬 $128

1. 山楂咕嚕大蝦球 $108

2. 金銀蒸鮮鮑魚（2隻）$48

3. 妃子雞燴玉盤 $98

4. 石燙頭抽鵝腸肉豆 $98

5. 香脆蓮藕餅 $98

6. 汽鍋湯（冬瑤蓮子燉螺頭 或 姬松茸木瓜燉鮑魚）$28／盅

$1 新加坡海南雞

為慶祝樂天經典扎根香港10周年，即日起至7月31日，推出 $1 新加坡海南雞！樂天經典全線分店每日下午6點後入座，2至4人可享$1半隻，5人或以上$1一隻新加坡海南雞，嫩滑雞肉配三色醬汁，經典滋味1蚊搞掂。

$1一隻新加坡海南雞優惠詳情

分店：樂天經典全線分店

時間：每日下午6點後入座

人數限制：2-4人$1半隻，5人或以上$1一隻

奧海城二期 | 電話：2177 0760

將軍澳The LOHAS | 電話：2322 3122

https://www.facebook.com/paradisegrouphk







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