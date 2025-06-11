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2025-06-11Text: wong lin lin rachel

7-Eleven美式咖啡只需$7 限時優惠3天，App積分抽TYSON YOSHI演唱會門票

#Tyson Yoshi #演唱會 #Jetso #著數優惠 #7-Eleven #咖啡 #美式咖啡 #Hot Deals

　　每朝飲一杯提神咖啡，是很多香港人的習慣。7-Eleven慶祝7CAFÉ獲2025 IIAC國際咖啡品鑑大賽金獎即推出優惠，美式咖啡每杯只需要$7，優惠限時由即日起至6月13日。買咖啡，更有機會得到Tyson Yoshi演唱會門票。

 

 

　　7-Eleven為了慶祝7CAFÉ的咖啡豆再下一城，獲得被譽爲「咖啡界奧斯卡」的IIAC國際咖啡品鑑大賽，頒發金獎。這個在全球具影響力的品鑑大賽中，與接近5,000款來自世界各地的咖啡豆參賽，專業評審會由咖啡嘅品質、口感及香氣等方面評分，嚴格挑選出得獎咖啡豆。

 

 

　　為了慶祝得獎，7-Eleven在官方社交平台宣布，由即日起至6月13日，一連3日7CAFÉ美式咖啡每杯只售$7，凍、熱飲同價。

 

 

　　與此同時，歎咖啡有機會睇Tyson Yoshi 演唱會，用yuu App以2,800積分兌換7CAFÉ即磨咖啡1杯（冷熱均可，聯乘產品除外），便會自動加入大抽獎，有機會贏取《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG》演唱會門票2張，總值$2,360。參加抽獎機會不設上限，活動至6月20日。

 

詳細參考7-Eleven官方網頁或向店員查詢

 

 

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