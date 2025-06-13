麥當勞優惠｜$10九件麥樂雞、$25板燒雞腿飽及限時雙倍積分優惠

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麥當勞App 又有新著數優惠！ 6月16日起麥當勞App將一連7日推出勁賞優惠及加碼勁賞 2X積分，焦點係下星期一$10九件麥樂雞，而星期二至四有$25飽餐選擇，星期五有$30原味麥炸雞套餐，星六及日更有$10兩件蘋果批或兩件香芋批，最啱開心share！App用戶於購買指定優惠美食或套餐，即享可每$1賺2分，雙倍抵食！

6月16日至6月22日麥當勞App將推出日日不同著數，App會員凡透過麥當勞App、或經櫃檯、自助點餐機掃瞄會員積分二維碼及點餐，並憑指定電子優惠券選購指定美食，即可一邊享超抵美食、一邊儲雙倍積分！值得留意係限時回歸的「$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水」，酸甜菠蘿片配上脆辣雞腿肉，惹味開胃，而$10兩件蘋果批或兩件香芋批同步載譽回歸，Doulbe甜蜜滋味！

6月16日（星期一）：$10九件麥樂雞

6月17日（星期二）：$25板燒雞腿飽配中汽水

6月18日（星期三）：$25雙層芝士孖堡配中汽水

6月19日（星期四）：$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水

6月20日（星期五）：$30原味麥炸雞(2件)套餐

6月21日至22日（星期六及日）：$10兩件蘋果批或兩件香芋批

每次交易只限同款批兩件

此外，麥當勞App會員可繼續以100分加$1兌換全新人氣王滑嘟嘟奶昔，一起慶祝滑嘟嘟生日！

人氣王滑嘟嘟奶昔數量有限，售完即止，雜莓味酸甜配清新

麥當勞App於6月16日至6月22日一連7日推出的勁賞雙倍積分的指定優惠美食或套餐如下：

6月16日（星期一）：$10九件麥樂雞 (可獲20分)

6月17日（星期二）：$25板燒雞腿飽配中汽水 (可獲50分)

6月18日（星期三）：$25雙層芝士孖堡配中汽水 (可獲50分)

6月19日（星期四）：$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水 (可獲50分)

6月20日（星期五）：$30原味麥炸雞(2件)套餐 (可獲60分)

6月21日至22日（星期六及日）：$10兩件蘋果批或兩件香芋批* (可獲20分)*每次交易只限同款批兩件







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