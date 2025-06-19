The Mira大馬榴槤盛宴加場！品嘗五款稀有榴槤+任食貓山王D197、馬來西亞風味自助晚餐早鳥8折優惠

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榴槤 fans 依幾日熱話一定係The Mira品味大馬・榴槤美食文化薈，除可無限暢嚐貓山王榴槤D197外，更可品嘗檳城最新培育的松鼠王榴槤D214以及其他四款稀有榴槤，機會難得！現場仲有即場烹飪檳城街頭美食攤位及馬來西亞風味自助晚餐，多款地道美食及榴槤甜點任你食。雖然7月15及17日現已售罄，但加開7月18日場次，6月30日前購票可享8折優惠！

之前預訂唔到The Mira品味大馬・榴槤美食文化薈的榴槤 fans不用失望，酒店有好消息，特意為一眾榴槤愛好者加開7月18日場次，而 7月16日剩餘少量門票， 6月30日前購票可享早鳥85折 或 5張或以上享8折優惠！

究竟活動有幾吸引，一開賣就售罄？為期四天的盛事特別聯同馬來西亞旅遊促進局及美麗華旅遊，榴槤愛好者除貓山王、XO榴槤等時令品種外，更可品嚐檳城最新培育的松鼠王榴槤D214！松鼠王榴槤D214有幾巴閉？這款每公斤售價達30美元的新貴，果肉呈琥珀色，兼具焦糖香氣與葡萄酒般的醇厚餘韻，不用飛到馬來西亞即可品嘗多款地道口味榴槤，機會難得！

大家可在榴槤專家的介紹下品味松鼠王榴槤D214外，還可於「果王品鑑殿堂」一嘗稀有榴槤，黑刺榴槤D200其層次分明的苦甜滋味一試難忘，以及貓山王榴槤D197、甘海榴槤D1、蘇丹榴槤D24等。當然不少得無限暢嚐榴槤：貓山王榴槤D197及另外三款人氣品種，現場更有開榴槤技巧展示教你秘技！

Fans任食榴槤可能已經飽到不行，不過今次榴槤盛宴絕對豐富，「檳城夜市煙火氣」六大美食即席烹調：肉骨茶、炸蠔煎蛋、炒粿條和馬來雞飯；熱食自助餐特別菜單，提供經典主食：椰漿飯、牛肉仁當和發酵魚；無限榴槤及傳統馬來西亞甜點。為還原地道夜市氛圍，活動採用開放式自由入座形式，部分桌椅可供與其他賓客共享，貼地享受美食。

除此之外，場內馬來西亞風味自助晚餐由晚上6時半至9時半供應，包含椰漿飯、仁當牛肉、峇拉煎魚等經典馬來風味；採用金鳳凰D198、貓山王D197及蘇丹榴槤D24製作的傳統馬來甜點，拉茶大師現場表演。現場特設傳統馬來扎賓舞表演，以及復刻吉隆坡「馬來西亞繽紛節」的打卡位。參加榴槤競猜遊戲，更有機會贏取豐富禮遇。

品味大馬・榴槤美食文化薈

日期：2025年7月15至18日

時間：晚上6時30分至10時

價錢：成人每位港幣788元 | 小童（3歲至11歲）每位港幣548元

地點：尖沙咀The Mira Hong Kong 18樓頂層無柱式宴會廳

註︰6月30日前購票可享早鳥85折 或 5張或以上享8折優惠，Mira Plus會員尊享9折優惠（按原價計算）

https://www.mira-eshop.com/tc/product/the-mira-taste-of-malaysia-all-you-can-eat-durian







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