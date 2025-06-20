麥當勞優惠︱$10九件麥樂雞再登場、$20四件脆香雞翼配汽水、$25四重芝士孖堡或雙層魚柳飽、$30蜜糖BBQ麥炸雞餐

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麥當勞新一輪美食優惠速報！6月23日至6月29日麥當勞App推出日日不同著數，包括皇牌美食優惠「$10九件麥樂雞」再次打頭陣登場；星期二及三分別有$25四重芝士孖堡、雙層魚柳飽配中汽水，星期四有$30蜜糖BBQ麥炸雞（2件）套餐。星期五Happy Friday最啱歎$20脆香雞翼（4件）配中汽水，而星期六及日$10兩件蘋果批或兩件香芋批繼續供應！

準備星期一6月23日買$10九件麥樂雞的朋友注意了！如果想同日想買埋蜜糖BBQ麥炸雞慢慢歎的話，因為餐廳為更專注製作香脆熱辣辣的麥樂雞，當日餐廳將暫停供應蜜糖BBQ麥炸雞，以及於同日下午4時起暫停供應所有批類產品。

麥當勞一連7日推出指定優惠美食或套餐，App會員凡透過麥當勞App、或經櫃檯、自助點餐機掃瞄會員積分二維碼及點餐，即可一邊享超抵美食、一邊儲雙倍積分。另外，麥當勞App會員把握最後機會以100分加$1兌換全新人氣王滑嘟嘟奶昔！

6月23日（星期一）$10九件麥樂雞 (可獲20分)

6月24日（星期二）$25四重芝士孖堡配中汽水 (可獲50分)

6月25日（星期三）$30蜜糖BBQ麥炸雞(2件)套餐 (可獲60分)

6月26日（星期四）$25雙層魚柳飽配中汽水(可獲50分)

6月27日（星期五）$20脆香雞翼(4件)配中汽水(可獲40分)

6月28日至29日（星期六及日）$10兩件蘋果批或兩件香芋批(可獲20分)

每次交易只限同款批兩件







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