日本漢堡排專門店「肉肉大米」香港二號店登陸九龍灣，7月1日開幕

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鍾意食漢堡排嘅你，又唔知邊度有漢堡排專門店？今次你有福啦！日本人氣日式漢堡排專門店「肉肉大米」（NikuNiku Oh! Kome）繼上年 10 月於沙田新城市廣場開設首間香港分店後，宣佈香港二號店將於 2025 年 7 月 1 日在九龍灣德福廣場隆重開幕！

新店佔地約1,400呎，設有44個吧台座位，吧台式座位不僅適合獨自用餐的食客，也為朋友聚會增添互動樂趣。廚房採用開放式設計，讓客人能夠近距離欣賞主廚即場煎漢堡排的過程，讓味覺和視覺得到刺激。餐廳以日式簡約風作設計，木質與金屬元素交織，在繁忙都市之中，讓食客感受到溫暖的用餐氛圍而又充滿活力。

「肉肉大米」的漢堡排肉材選用穀物飼養的精選上腦牛肉，經熟成後每日現絞，混合九州黑毛和牛與美國牛肉，肉質鮮嫩多汁。先煎至五分熟鎖住肉汁，在顧客面前慢慢加熱至喜愛的熟度，入口即化，香氣四溢。每份套餐更提供8款特選醬料，如燒肉醬、洋蔥醬、日式芥末鹽麴等。食客可以自由 DIY 專屬口味，創造屬於自己的美味體驗。

3件和牛漢堡排套餐 HK$110

2件漢堡排套餐（芝士2件）HK$125

「肉肉大米」在今個夏日亦為各位帶來期間限定夏季新品「牛油果他他」，清新滋味。由即日起至 8 月 31 日，全線分店都將推出期間限定的「牛油果他他漢堡排」。牛油果的滑順口感與照燒汁的微甜鹹香，帶來清爽而不失濃郁的夏日風味，完美融合免治牛肉的鮮嫩肉香。

「肉肉大米（NikuNiku Oh! Kome）」九龍灣德福廣場店 （七月一日開幕）

地址：九龍灣偉業街33號德福廣場1期1樓F23號舖

營業時間：上午11:00 至下午10:00（星期一至星期日）（截單時間為下午9:30）

電話：4415 1789

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565173847989

Instagram：https://www.instagram.com/nikuniku_oh_kome.hk/







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