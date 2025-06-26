七一著數優惠︱太興全單 71 折，牛角送$71電子禮券、鴻福堂燒賣／肯德基葡撻／早茶點心$7.1全港逾3 千間食肆優惠

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7 月1日留港消費出街食有著數！當日飲食界 7.1 慶回歸優惠活動 2025有逾3 千間食肆參加，太興集團旗下食肆全日堂食全單 71 折，凡於牛角日本燒肉專門店、温野菜等用餐消費有機會獲$71電子禮券，就連去鴻福堂食燒賣、或肯德基葡撻都係$7.1有交易！部分食肆優惠適用於整個7 月，即睇優惠詳情。

為慶祝香港特別行政區回歸祖國 28 週年，香港飲食業聯合總會聯同現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會、香港日本料理店協會及優質旅遊服務協會，共同主辦「飲食界 7.1 慶回歸優惠活動 2025」，全港逾3 千間食肆推出優惠。

飲食界 7.1 慶回歸優惠活動 2025

https://www.hksar28.gov.hk/public/pdf/special/CI.pdf

• 全日堂食全單 71 折

太興集團旗下的太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住粥麵小館、錦麗、Tommy Yummy、安金稻朝鮮拌飯、一橋拉麵、瓊芳冰廳、點煲、Bingle Bingle、餃子駅、餃子鎮、滿山台北、Tokenyo 韓式烤肉 料理於7月1日全日堂食全單 71 折。

牛角送$71電子禮券

株式会社推出【KABU盛夏祭】，KABUPASS會員於7月1日至7日期間到店消費後，可獲$71電子禮券 (有效期至7月31日) ，即場登記成為會員亦即可享此優惠; 此外，7月1日在指定品牌推出71折套餐/產品優惠，詳情留意最新動態。適用於株式会社旗下及代理品牌所有指定分店，包括牛角燒肉專門店 / 牛角放題實施店 / 牛角Buffet / 牛角J / 牛角次男坊 / 温野菜 / 牛涮鍋 / 好鍋日子 / 好呷台灣火鍋 / 挽肉と米 / THE MATCHA TOKYO / 敘．小麵 / 和平飯店 / 永華日常 / 兩姊妹涼皮x株式会社 (啟德體育園店)

便利店

• 7-Eleven

7月1日全線商舖7-Eleven買任何 7-SELECT 甜點／烘焙產品，無門檻即享 88 折優惠。

• OK 便利店

7月1日全線商舖Circle K 鮮果汁71 折，優惠只限使用 1 次及不可與其他優惠同時使用。

連鎖食店

• 麥當勞

7月1日至7月7日於麥當勞 App 內優惠券享 $9.9厚椰奶鐵優惠。

• 肯德基

7 月1日11am後$7.1 購買經典葡撻 1 件（於自助 點餐機或 KFC 手機 App 輸入兌換碼: 「 71ET」，並須以電子支付方式付款）

• 美心 MX／美心Food²

全線美心 MX 分店（大會堂、西九高鐵站及機場中場除外）天使雞扒飯配茶／啡 71 折；全線美心 Food²分店（紅磡站除外）鮮茄焗豬扒飯配茶／啡 71 折。

• 大家樂快餐

6月28日至7月2日冬瓜盅二人晚餐 71 折優惠 冬瓜盅二人晚餐$99（71 折, 原價 $140），凡惠顧即送晚市$6 優惠券一 張，惠顧滿$65 可使用（$99 冬瓜盅 二人晚餐除外）。

• 大快活

6 月 28 日至 7 月 4 日大快活（晚市）冬瓜燉湯海鮮二人餐 海鮮小菜（一款）+ 任選是日小菜（一款）+ 姬松茸冬瓜燉湯（兩客）+ 灼菜（兩客）+ 白飯（兩客) + 椰絲紅 棗糕（兩客）限定 71 折優惠 $99（原價$141）

• 意粉屋

6 月 28 日至 7 月 1 日全日惠顧任何意粉、薄餅類，享 71折優惠，每檯限用優惠一次及只限堂食，加一服務費以原價計算。

• 香港必勝客

7 月1日至8 月31日 Pizza Hut 堂食惠顧滿$200 或以 上 ; 到店外賣自取惠顧滿$150 或 以上，並出示指定社交貼文，即送 原味／辣味雞翼一客（8 隻）。適用於堂食／外賣自取，堂食另收加一服務費， 於店內落單請於落單時聲明使用此優惠，及於付款時出示指定社交貼文。

連鎖餅店

• 美心西餅

7 月 1 日至 7 月 31 日部分分店美心西餅門市購買現售原味雞蛋卷（32 條裝）或精緻原味雞蛋卷（36 條裝）享 71 折。

• 東海堂

7 月 1 日東海堂分店購買指定銅鑼燒系列，可享七一折優惠。

• 奇華餅家

6 月 28 至 7 月 4 日部分奇華餅家分店選購冬蓉老婆餅禮盒（8 件裝）即享71 折優惠。

• 泰昌餅家

7 月 1 日凡於泰昌餅家部分分店出示長者咭或樂悠咭，惠顧正價 產品滿$10 或以上，即可享有 71 折。

• 蛋撻王

7月1日蛋撻王自家製正價產品， *包括: 批 撻、麵包、西餅及自家製飲品（寄賣產品除外）享 71 折。

• 鴻福堂

7 月1日鴻福堂 全線商舖推出 $27.1 藥製龜苓膏 1 盅（價值: $60）、$17.1 楊枝甘露 1 支 （價值: $30）及 $7.1 自家燒賣 1 份 8 粒（價值:$16）

• 包點先生／喜點

7 月1日 出示樂悠卡／長者卡，惠顧兩件任何款式的中式包類產品即可享有71 折。或 惠顧任何點心及蒸飯一客，即可享 71 折。

中式食肆

• 點心$7.1

7 月1日於豪宴海鮮酒家、 豪宴薈、 豪宴皇宮、豪宴 1 號、 國穗軒、 聚豪軒 、潮宴、 滾起樓間早上 7 時至上午 11 時飲茶 蟹子燒賣王（2 隻）$7.1 、順德鯪魚球 $7.1 。上午 11 時至下午 4 時彩虹大蝦球窩伊麵 每窩$71，而7 月 1 日至 7 月 4 日脆皮燒雞每隻 $71（祗供堂用，外賣及携走照原價計）。

• 陶源酒家

7 月 1 日至 7 月 31 日全線商舖有以下3大優惠，只限堂食供應，另收茶芥及加一服務費。

優惠一︰六品珍薈宴（原價$698）71 折優惠價$495，包括 六頭鮑魚伴椎茸（四份）、花膠山珍菜苗、 古法蒸龍躉件、 野竹笙鳳凰燕窩、貴妃文昌雞（半隻）、 瑤柱蛋白炒飯

供應時間︰上午 11 時至晚上 10 時

優惠二︰妙齡皇子乳鴿（原價$39.8）71 折優惠價$28.2，供應時間︰上午 11 時至晚上 10 時

優惠三︰筍尖蝦餃皇（原價$42）71 折優惠價$29.8

供應時間︰上午 8 時至下午 4 時

優惠四︰宮廷雞煲翅（約八兩翅）（原價$588）71 折優惠價$417

供應時間︰上午 11 時至晚上 10 時

• 富臨酒家

7 月1日至31日晚上 6 時至晚上 10 時，富臨酒家 七一回歸宴（原價$1,188）71 折優惠價$843 ，包上湯波士頓龍蝦伊麵（約 1 斤） 、竹笙海皇燴燕窩、家鄉蒸蝴蝶龍躉斑 、 美極頭抽海蝦 、濃湯貴妃耳泡菜苗 、湛江沙薑農家雞（一隻）、有機野米炒飯及精美糕點。







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