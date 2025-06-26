7-Eleven開心果新地每周五買一送一，IKEA榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉5份只售$49！

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又到Happy Friday的大日子，一定要食好嘢慶祝，天氣咁熱梗係要食雪糕降溫，7-Eleven開心果新地再次登場，逢星期五買新地買一送一優惠，即係$12有兩杯，抵！榴槤控則不可錯過期間限定的榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉，榴槤肉甜中帶甘，口感綿密，更帶有淡淡奶油香氣，只需$49便可品嚐5份紅蝦榴槤肉！

開心果新地於7仔回歸！ 開心果新地選用優質土耳其開心果製作，今次搭配升級配方新地散發更濃厚嘅開心果果仁香氣，唔揀脆皮筒可選配杯裝。7-Eleven逢星期五買新地買一送一優惠，同朋友一齊HappyFriday開心Share！部份貨品只限於指定店舖提供，貨品數量有限，售／換／送完即止。

新地銷售店舖地址：https://bit.ly/2zmZcB7

https://www.facebook.com/7ElevenHongKong

IKEA夏日榴槤又有新口味快閃推出，各位榴槤控之前試咗榴槤牛奶新地配D168紅肉榴槤肉，不如再試D175紅蝦榴槤肉比較吓！即日起，IKEA推出榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉以「再創低價」快閃登陸IKEA美食站，D175紅蝦榴槤肉肉質細滑，甜中帶甘，口感綿密，更帶有淡淡奶油香氣，令整體榴槤味道更加突出。各位榴槤fans更可以選擇榴槤肉3份或5份的「重量級」配搭，新地的價格比往年更優惠，只需$49便可品嚐5份紅蝦榴槤肉，較去年減價高達$20！

榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉

售價︰榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉1份$26（上年價格$29）

榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉3份$39（上年價格$55）

榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉5份$49（上年價格$69）

供應點︰各分店瑞典美食站（數量有限，售完即止）

https://www.ikea.com.hk/







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