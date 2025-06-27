Châteraisé夏日冰品祭：$174任選11款冰品，2款法式甜點季節限定口味回歸

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37度嘅高溫天氣，唔食返啲冰涼甜品點渡過呢？日本人氣甜品品牌Châteraisé推出「夏日冰品祭」，推出超過20款的人氣冰品，當中唔少得最受歡迎嘅「薄荷朱古力雪條」、「Châteraisé PREMIUM 冧酒提子牛油雪糕杯」、「蜜柑雪條」等人氣產品。另外有法式甜點回歸，抹茶同檸檬兩種不同口味任君選擇，鍾意食甜品嘅你切勿錯過！

冰品祭三種組合任選 合共11件冰品慢慢嘆

Châteraisé 在6月25日至8月17日期間，再次推出自由組合套裝的夏日冰品祭，供顧客消暑！在三款組合中，即以優惠價HK$174購入並挑選共11件的冰品（原價：HK$202–240）並附送冰袋一個及乾冰一包。

組合A（任選5件） + 組合B（任選5件） + 組合C（任選1件），合共11件

法式甜點季節口味返場 抹茶檸檬自由配搭

Châteraisé法式甜點一直受各位喜愛，大家的意見Châteraisé聽到了，這次Châteraisé為各位帶來了兩款季節限定的口味，宇治抹茶以及瀨戶內檸檬兩種不同口味，滿足你不同的選擇。購買3件即享優惠價HK$43、5件享優惠價HK$70。

法式甜點 宇治抹茶口味甘香濃郁，單件售價HK$15

法式甜點 瀨戶內檸檬口味酸酸甜甜，單件售價HK$15







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