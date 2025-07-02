人道消費新趨勢︱香港餐飲業逾六成連鎖餐廳將轉用非籠養雞蛋，譚仔三哥、KFC、Pizza Hut等

加入最愛專欄 收藏文章

之前，我們曾報導不少有關非籠養雞蛋的新聞，最近有令人鼓舞的好消息，Lever Foundation 公布《2025 香港餐飲業非籠養雞蛋評分卡》逾六成連鎖餐飲集團承諾將全面轉用非籠養雞蛋，包括IKEA、譚仔三哥米線、OUTBACK、KFC 及 Pizza Hut、朗廷酒店集團及如心酒店集團等。停止使用籠養雞蛋不只是關於食品安全及動物福利，更是企業 ESG 責任的新趨勢，即睇2025 香港餐飲業非籠養雞蛋評分卡公布名單。

Read More

人道消費︱甚麼是Egg-quity指數︰企業轉用非籠養雞蛋進展排名，置地文華東方酒店、港安醫院使用非籠養雞蛋

人道消費︱Cage-Free Hong Kong行動聽過未？點解要買「非籠養」雞蛋？貴嗎？結束虐待母雞養殖 還有食物安全原因！即睇「非籠養」雞蛋售賣點

雞蛋營養豐富，是不少香港人每日飲食中不可或缺的食材，你有冇食開非籠養雞蛋？全球超過40億隻蛋雞生活在狹窄、擁擠的鐵籠裏無法伸展翅膀，不但是動物福利議題，更衍生食物安全風險，「非籠養」比「格子籠」生產的雞蛋減少沙門氏菌感染問題。近年來，儘管香港餐飲業面對經濟波動與營運挑戰，仍有不少連鎖餐飲集團在疫情期間已開始逐步轉用非籠養雞蛋，在過去五年間更有超過 1,000間餐廳設定全面轉型目標，其中超過10個集團已實現100%非籠養轉型，展現出業界對可持續發展與道德採購的積極承擔。

已全面轉用非籠養雞蛋連鎖餐飲集團及餐廳

• MOS BURGER

• MAISON KAYSER PARIS

• 葡京餐飲集團

• The Platter

• COZI Lounge

• 卅二公館

• Sip Song

• PRET A MANGER

• Delifrance

• The Cheesecake Factory

• ovolo Hotels

傳統籠養蛋雞農場

傳統籠養蛋雞農場

推動亞洲食品永續與動物福利的國際非營利組織Lever Foundation ，最近發布了《2025 香港餐飲業非籠養雞蛋評分卡》，揭示本地餐飲業在非籠養雞蛋採購方面的最新進展與成果。數據顯示，在香港營運的主要連鎖餐飲集團（指於香港營運超過 30 間分店，或已宣佈承諾停用籠養蛋之集團）逾六成已制定明確時間表，於其全球所有業務營運中停止使用籠養雞蛋。另有三家集團正在制定相關政策，整體而言，已有71%連鎖餐飲集團正邁向非籠養轉型，覆蓋超過1,500 間香港分店。

Cage-free eggs 非籠養農場的沙門氏菌污染風險比籠養農場低 25倍

Cage-free Hens 可自由活動的母雞不僅大幅提升動物福利，更有助於保障食品安全

細閱《2025 香港餐飲業非籠養雞蛋評分卡》，你會發現已經制定非籠養雞蛋政策，在指定日期內將會全面轉用非籠養雞蛋的大型連鎖餐飲集團都是大家熟悉的品牌，包括營運百份百餐廳等近 300家餐廳的「亞洲國際餐飲集團」、超過300 家餐廳的譚仔雲南米線的「東利多集團」、近200 家KFC 及Pizza Hut 的「百勝餐飲集團」、超過40 家添好運點心及 Jollibee 的「快樂蜂集團」，還有營運 26 家餐廳的「麗新餐飲」、營運Pici 等品牌的「Pirata Group」，以及 Maison Kayser、Pret aManger、Outback Steakhouse 等等。大家日後於店內用餐享受雞蛋食材的美食，等同支持非籠養雞蛋，展示消費者的力量。正在制定相關政策的連鎖餐飲集團包括大家樂集團、大快活集團及峰景餐廳集團（Cafe Deco Group）。

2025年前全面轉用非籠養雞蛋連鎖餐飲集團及餐廳

• Pizza Express

• SHAKE SHACK

• IKEA

• SALASTOP

• HEYBO

• 朗廷酒店集團

• 如心酒店集團

• POPEYES

2030年前全面轉用非籠養雞蛋連鎖餐飲集團及餐廳

• 百份百餐廳

• 牛奶永室

• 譚仔三哥米線

• 丸龜製麵

• OUTBACK

• BURGER KING

每年造福 184,000隻蛋雞

自 2019 年開始，Lever Foundation 積極與本地及國際餐飲集團合作，致力推動香港餐飲業逐步淘汰籠養雞蛋，經過五年的努力，承諾百分百轉用非籠養雞蛋的連鎖餐飲企業數量增加超過一倍，成功帶動超過1,000 間餐廳逐步轉用非籠養雞蛋。根據 Lever Foundation 的估算，這些非籠養政策將每年造福超過 184,000 隻蛋雞，比五年前的影響規模增加了十倍。若目前研擬政策中的三家集團落實時間表，將有望帶動香港超過 450 間分店轉型，並額外為每年近十三萬隻蛋雞擺脫籠養環境。這不僅是動物福利上的重大突破，也反映出企業與消費者價值觀的轉變。

非籠養雞蛋：更安全、更人道的選擇

非籠養雞蛋來自於可自由活動的母雞，根據歐洲食品安全局的研究，非籠養農場的沙門氏菌污染風險比籠養農場低 25 倍，同時，越來越多消費者就蛋雞的養殖問題而選擇在飲食中剔除雞蛋，顯示動物生活方式與人類健康息息相關。

中國近年非籠養雞蛋產能顯著提升，例如作為中國第二、世界第十二大雞蛋生產商的四川聖迪樂村，已於 2025 年初啟動新建非籠養蛋雞場，初期養殖 30萬隻蛋雞，並計劃持續擴張。供應增加也直接促進非籠養雞蛋的價格更合理化。與五年前相比，非籠養雞蛋與籠養雞蛋的價格差異已從 200%收窄至 20%以下，下降超過 10 倍，大大降低了餐飲企業採購門檻。

https://leverfoundation.org/zh-hant/







《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看