Pizza Hut自選兒童餐「買一送一」成人都點得！平均每客低至$34.5 堂食及外賣自取適用

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漫長暑假正式啟動！不少父母或祖父母都為安排小朋友的暑期活動而苦惱！帶小朋友開餐的話，可以考慮到Pizza Hut。由即日起至至8月31日，Pizza Hut全線分店推出暑假限定兒童餐買一送一優惠，無論堂食或外賣自取，只需$69即可享兩份兒童餐，平均每客只需低至$34.5！放心，這個優惠無年齡限制，即是大人小朋友都可以享用，非常貼心！

別以為兒童套就只得指定的食物，Pizza Hut兒童套就是sell「有得揀」！小朋友可以「話晒事」，選擇自己喜歡的食物！每份兒童套餐包含一款主菜、兩款小食、一款飲品及甜品，除了甜品，全部都有多款選擇。堂食的話，更以趣緻車車造型餐盤盛載，令小朋友（及／或大朋友）開心指數瞬間飆升！

主菜（半份；任選一款）

● 五重芝士長通粉

● 芝士狂熱迷你必勝批（鬆厚批／手工酸種批）

● 夏威夷風光迷你必勝批（鬆厚批／手工酸種批）

小食（任選兩款）

● 意式迷你腸（3件）

● 香脆薯條

● 原味雞翼（2隻）

● 香辣雞翼（2隻）

飲品（任選一款）

● 果汁飲品（包裝）

● 汽水（百事可樂／百事可樂無糖／七喜）（330毫升）

● 梳打水（330毫升）

● 樽裝水

● 蘑菇忌廉雞湯 +$3

● 意大利菜湯 +$3

甜品

● 菠蘿啫喱杯

Pizza Hut

Facebook：www.facebook.com/pizzahut.hk







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