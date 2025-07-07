麥當勞新蟹肉可樂餅漢堡／蝦堡套餐$39，牛奶糖味麥旋風及焦糖燉蛋批，會員專享CHIIKAWA DAYS限定貼紙

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今期最紅一定係CHIIKAWA！各位粉絲7月8日起必到麥當勞買全新蟹肉可樂餅漢堡及蝦堡套餐，以及新推永森牛奶糖味麥旋風及焦糖燉蛋批，皆因食物以「CHIIKAWA DAYS」大型特展的主題包裝盛載，邊歎美食邊儲包裝！麥當勞App會員憑指定電子優惠券購買套餐，即送CHIIKAWA DAYS限定珍藏貼紙！

創意品牌AllRightsReserved，攜手吉伊卡哇官方授權方Spiralcute International，主辦的CHIIKAWA DAYS」大型特展於8月1日起登陸香港，而麥當勞同新推人氣海洋滋味「蝦堡系列」為盛大活動倒數慶祝。

$39滋味蝦堡超值套餐

好QQ呀！是次「蝦堡系列」美食以「CHIIKAWA DAYS」大型特展的主題包裝盛載，無論是漢堡和甜品包裝、飲品杯及Shake Shake薯條袋均印有三位人氣角色－吉伊卡哇、小八以及兔兔手持討伐棒的可愛肖像，Fans最大的難題應該係如何一邊品嚐美食、一邊麥麥儲CHIIKAWA DAYS限定包裝！滋味蝦堡超值套餐優惠價$39（原價$41起），採用泰國直送彈牙蝦餅，搭配醒胃惹味的千島醬和芥末醬，好惹味！

蟹肉可樂餅漢堡限時套餐優惠價$39(原價 : $42起)

另外，全新推出的蟹肉可樂餅漢堡超值套餐優惠價$39（原價$42起）登場，蟹肉可樂餅漢堡入口香脆，內裏夾著濃郁蟹肉白醬餡料，更可品嚐到絲絲蟹肉的creamy口感。無論你經麥當勞App或直接到餐廳的自助點餐機或櫃檯點餐，均可享受此限時優惠。想食得更滋味，可以 upgrade 大大啖組合，櫻花蝦味Shake Shake薯條驚喜回歸之餘，涼雪碧加入巨峰提子糖漿和粒粒雜果，口感豐富、啖啖透心涼。

滋味蝦堡限時套餐優惠價$39(原價 : $41起)

大大啖組合 + $9.5可享全新巨峰提子雜果梳打及櫻花蝦味Shake Shake薯條調味粉

夏日炎炎，麥當勞同日起新推日本大人氣森永牛奶糖味麥旋風，軟滑雲呢拿新地搭配森永牛奶糖醬及新地筒脆片，帶來濃郁焦糖香加上牛奶香味，雙重甜蜜驚喜。麥旋風包裝用上森永牛奶糖的經典招牌包裝，勾起大家滿滿的童年回憶！另一款全新甜品還有焦糖燉蛋批，香脆批皮包裹著絲滑吉士醬及香濃焦糖醬，完美還原焦糖燉蛋入口軟滑、表面香脆的美味。

全新森永牛奶糖味麥旋風$17.5

焦糖燉蛋批 $11.5

麥當勞App會員可有專享福利，憑指定電子優惠券購買「蝦堡系列四道菜套餐」即送CHIIKAWA DAYS 限定珍藏貼紙。

CHIIKAWA DAYS限定珍藏貼紙一共有兩款，白天款由7月8至7月14日派發；黑夜款，則由7月15日至7月21日派發，CHIIKAWA DAYS限定珍藏貼紙數量有限，送完即止。

香港麥當勞餐廳更會掛上萌爆的CHIIKAWA DAYS大型特展旗海裝飾及推廣紙牌，讓粉絲率先感受CHIIKAWA DAYS的夢幻日常，可愛度滿分！

「CHIIKAWA DAYS」大型特展

日期： 2025年8月1日（星期五）至8月24日（星期日）

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱

購票平台：https://s.klook.com/chiikawadays/







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