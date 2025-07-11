麥當勞$1美食優惠︰大汽水、咖啡、加配蘋果批，甜品站App限定KITKAT朱古力新地筒僅$8.5！

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又有麥當勞$1美食優惠！今次香港麥當勞為面對DSE中學文憑試放榜在即的全港考生打氣， 7月14日起麥當勞App將連續五日推出三項震撼美食優惠包括：$1大芬達、購買任何超值套餐可以$1加配蘋果批，以及$1 McCafé即磨黑咖啡！同期，甜品站限定App優惠登場，只需$8.5即可歎KITKAT®新地筒，甜蜜滋味涼入心！

7月14日至7月20日$1大芬達

上午11時–凌晨4時適用，可選芬達、可口可樂、無糖可口可樂或雪碧

7月14日至7月20日購買任何超值套餐可以$1加配蘋果批，上午11時–凌晨4時適用

7月14日至20日$1 McCafé 即磨黑咖啡

上午6時–上午11時適用，可選細杯裝熱飲或凍飲

+$5.5 轉配細杯裝熱即磨鮮奶咖啡或椰香鮮奶咖啡+$9.9轉凍即磨鮮奶咖啡或厚椰奶鐵

同日起， App會員可獨家專享$8.5(原價$9.5起) KITKAT®新地筒限時優惠。溫馨提示，顧客需親臨全線麥當勞甜品站櫃檯使用此項甜品站優惠，並於購買時讓店員掃描App內的電子優惠券QR Code！

$8.5 KITKAT®新地筒，不能用手機點餐[請於甜品站櫃檯換領]

麥當勞甜品站優惠（上午11時–晚上11時適用）

以「CHIIKAWA DAYS」大型特展主題包裝盛載的海洋風味「蝦堡系列」將繼續陪伴大家，經典$39滋味蝦堡超值套餐（原價$41起）採用泰國直送彈牙蝦餅配千島醬與芥末醬，Fans邊食邊儲可愛包裝，不可錯過！

麥當勞App會員更可憑指定電子優惠券購買「蝦堡系列四道菜套餐」即送CHIIKAWA DAYS期間限定珍藏貼紙 ─ 白天款會繼續派發，派完即止；黑夜款則由7月15日至7月21日派發。

蝦堡系列四道菜套餐送 “CHIIKAWA DAY”限定珍藏貼紙

$17.5 森永牛奶糖味麥旋風

$11.5 焦糖燉蛋批







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