中秋月餅2025｜創新月餅推薦：DA CHOCO中秋朱古力，港麗酒店開心果味 提前預訂享75折

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中秋就緊係要食月餅啦！但係你又會唔會想試下不同口味嘅月餅呢？今個中秋，各大品牌都推出不同創新口味的月餅，DA CHOCO更打破傳統月餅框架，首次推出「中秋脆朱古力」禮盒。除此之外，凡於港麗酒店網上商店預購指定月餅，即可享75折優惠！

DA CHOCO推中秋脆朱古力禮盒 為傳統注入新意

DA CHOCO今次聯同米芝蓮星廚Eric Räty，將中秋月光變成「中秋脆朱古力禮盒」，大膽捨棄傳統月餅皮，以Valrhona朱古力製作薄脆外殼，重塑傳統月餅的味覺，為傳統月餅注入破格新意。

DALLOYAU 亦推出4款高貴禮籃，盛載法式手工美點及精選禮品，更設免費送貨服務。由即日起至9月14日，預購禮籃可享85折早鳥優惠。

禮盒 內容物 價錢 Petite Hamper 精巧節慶禮籃 - DA CHOCO中秋脆朱古力禮盒 (4件裝) - 櫻花蝦曲奇 - 朱古力精緻禮盒 早鳥價 HK$755（原價HK$888） New Moon Hamper 精裝節慶禮籃 - DA CHOCO中秋脆朱古力禮盒 (4件裝) - 法式杏仁千層酥 - 櫻花蝦曲奇 - 朱古力精緻禮盒 - 英式紅茶禮盒 早鳥價 HK$1,095（原價HK$1,288） Crescent Moon Hamper 豪華節慶禮籃 - DA CHOCO中秋脆朱古力禮盒 (4件裝) - 法國高級片裝朱古力 (16片) - 法式杏仁千層酥 - 櫻花蝦曲奇 - 英式紅茶禮盒 - 精選調配咖啡豆 (已烘培) 早鳥價 HK$1,435（原價HK$1,688） Full Moon Hamper 至尊節慶禮籃 - DA CHOCO中秋脆朱古力禮盒 (4件裝) - 法國高級片裝朱古力 (32片) - DALLOYAU香檳 (750毫升) - 法式杏仁千層酥 - 櫻花蝦曲奇 - 英式紅茶禮盒 - 精選調配咖啡豆 (已烘培) - $50 DALLOYAU 現金禮劵（3張）

早鳥價 HK$2,200（原價HK$2,588）

訂購網址：www.dachoco.hk

唯港薈全新配方 貓山王冰皮月餅煙韌升級

歷經百次測試，唯港薈的廚師團隊成功將冰皮厚度削減，令口感更薄更煙韌，加上馬來西亞直送D197榴槤果肉，讓冰皮涼感引爆濃郁榴槤香氣，飄來榴槤之香！

除了榴槤冰皮月餅，唯港薈亦推出雙黃白蓮蓉月餅，以及不同提前訂購的早鳥優惠。只要在2025年9月22日或之前訂購，更可享以下提前訂購優惠：

訂購日期：即日起至2025年10月5日 （早鳥優惠至9月22日）

取貨日期：即日起至2025年10月5日 （貓山王榴槤冰皮月餅），2025年8月25日至10月5日（雙黃白蓮蓉月餅）

中秋禮品種類 優惠價（原價） 貓山王榴槤冰皮月餅（四個裝） HK$598（HK$458） 唯港薈雙黃白蓮蓉月餅（四個裝） HK$468（HK$368） 天外天自家製XO 醬 HK$258（HK$228） 天外天琥珀合桃 HK$218（HK$188） 天外天琥珀合桃三重彩 HK$648（HK$448）

*請於最少2天前預訂

訂購網址：www.hotel-icon.com

半島推芒果布甸月餅 芒果椰奶口感細膩

今年中秋，半島精品店全新推出「迷你芒果布甸味月餅」，以半島酒店備受歡迎甜點為靈感，在月餅中混合芒果和椰奶，揉合醇厚奶黃及清新熱帶果香。

當然，半島精品店亦推出了不同中秋禮盒，除了創新月餅，亦有其他經典口味月餅任君選擇。

中秋禮盒 內容物 售價 半島酒店七星伴月 雙黃白蓮蓉月餅 - 1個 迷你蛋黃金黃蓮蓉月餅 - 2個 迷你奶黃月餅 - 2個 迷你香片奶黃月餅 - 1個 迷你鐵觀音奶黃月餅 - 1個 迷你伯爵茶奶黃月餅 - 1個 HK$728 星廚月餅禮盒 迷你夏威夷果仁桑椹奶黃月餅 - 4個 迷你無花果蜜餞柑橘桂花合桃奶黃月餅 - 4個 HK$998 珍選中秋禮物籃 迷你奶黃月餅 - 8個 迷你奶黃及茶香月餅 - 6個 開心果曲奇及碧根果曲奇 - 1盒 開心果白朱古力夾餅 - 1盒 雜錦黑朱古力片 - 16片 半島特選氣泡茶 - 375毫升 普洱茶葉包 - 1盒 HK$2,588 臻選中秋禮物籃 迷你奶黃月餅 - 8個 七星伴月- 1盒 開心果白朱古力夾餅 - 1盒 杏仁曲奇 - 8件 雜錦黑朱古力片 - 24片 XO辣椒醬 - 1瓶 半島特選氣泡茶 - 750毫升 武夷高山祁門紅茶葉 - 1罐 HK$3,988

訂購網址：https://www.peninsulaboutique.com/hk/zh/mooncakes.html

港麗酒店開心果月餅 最盡可享65折優惠

由葉庭中菜行政總廚特別推出，全新口味的「迷你馥香開心果月餅」，將優質伊朗開心果打磨成果泥後加入開心果醬及果碎，內餡細膩綿密。每顆月餅全程以純手工製作，為味蕾帶來別樣的驚喜與滿足，限量發售300盒，售完即止。

2025年9月7日或之前於酒店網上商店預購指定月餅可享75折優惠，禮物籃可享85折優惠，大量訂購月餅更可享高達65折優惠。

月餅禮盒 價錢 迷你馥香開心果月餅 - 8件裝 HK$518 迷你貓山王榴槤月餅 - 8件裝 HK$518 迷你奶黃月餅 - 8件裝 HK$508 雙黃白蓮蓉月餅 - 4件裝 HK$508

訂購網址：https://eshop.conraddining.com/zh-hant/product-category/mid-autumn/mooncakes/

酒店聯乘藝術家皮忠 禮盒上作畫添風味

創意除了放在月餅口味上，還能放在包裝設計上。香港維港凱悅尚萃酒店與本地藝術家皮忠（Pei Chung）合作，其用心的水彩畫作保證讓你感受到視覺和味蕾的雙重衝擊。「香港凱悅尚萃酒店聯乘皮忠（Pei Chung）月餅禮盒」將限量發售，每盒$398。現可透過網上商店購買並於2025年9月8日至10月6日期間領取。數量有限，售完即止。

訂購網址：https://hyattcentric-hongkong.buys.hk/zh/mooncake-gift-box-2025?utm_source=TCPR







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