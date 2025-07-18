人氣蛋糕店「The Bakerism」登陸太古城！必試新店限定杜拜朱古力Tiramisu」、日本水蜜桃忌廉奶凍

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喜歡吃忌廉蛋糕的朋友，一定會認識「The Bakerism」吧！由網店起家，3年前於尖沙咀開設首間實體店，主打以「北海道忌廉」製成的蛋糕，只要吃過一次，必定念念不忘，絕對是香港最出色的忌廉蛋糕之一！The Bakerism剛於港島區開設新店，選址太古城中心，除了有品牌的人氣忌廉蛋糕，還有新店限定的兩個甜品系列──「北海道中沢忌廉奶凍」及「提拉米蘇杯」，杯裝的設計既方便買走又方便食，甜品控必試！

「The Bakerism」於太古城中心開設港島區首間實體店，以「北海道忌廉」為設計靈感，米白色主調加上流暢的弧線，有點像一個忌廉蛋糕！（攝影：Katty）

「The Bakerism」主打忌廉蛋糕，兩個新店限定系列之中，當然首推「北海道中沢忌廉奶凍」！選用奶脂高達35%及47%的兩款中沢生乳忌廉，再自家調配成奶凍基底，忌廉以100%北海道鮮奶製成，口感滑溜，奶香濃郁，每杯超過一半的成份為北海道中沢忌廉，啖啖都是幸福的味道！The Bakerism每季都會以時令水果製作出不同口味的忌廉蛋糕，奶凍亦一樣，開業初期有日本水蜜桃及呂宋芒兩款口味，水果的比例很高，啖啖吃到多汁的果肉。據說即將推出北海道蜜瓜口味，蜜瓜控要密切留意了！

「北海道中沢忌廉奶凍」以奶脂高達35%及47%的中沢生乳忌廉製成，現在有日本水蜜桃及呂宋芒兩款口味，每杯$48。（攝影：Katty）

另一全新甜品系列「提拉米蘇杯」，同樣是太古城店限定。以多忌廉少蛋的比例製成，相比一般Tiramisu奶香更濃，口感較輕盈。開業初期共有3款口味──原味、朱古力咖啡及杜拜朱古力，亮點當然是近期大熱的杜拜朱古力口味！選用100%意大利開心果醬調製，手指餅以威士忌及朱古力浸泡，風味獨特。另外，除了杜拜朱古力必備的Kataifi麵條，再混入自家烤烘過的開心果碎，令味道與口感更具層次。至於原味及朱古力咖啡味，則以咖啡酒製作，保留經典咖啡滋味。

「提拉米蘇杯」原味及朱古力咖啡口味，各$45；杜拜朱古力口味$58。（攝影：Katty）

為慶祝新店開幕，由即日起至2025年7月31日，凡於太古城店購買任何忌廉蛋糕一個，或網上預訂以太古城店作忌廉蛋糕自取地點，並於店內打卡後上載至任何社交媒體，以及標註品牌名稱，即可免費獲贈原味提拉米蘇一杯！

新店有少量「現貨」忌廉蛋糕出售。（攝影：Katty）

港島東的朋友，以後訂The Bakerism的蛋糕，可以選擇在太古城店自取。（攝影：Katty）

喜歡食nuts的朋友要密切留意，The Bakerism即將推出果仁曲奇，記者率先試食，非常脆口，果仁味香濃。（攝影：Katty）

The Bakerism 太古城新店

地址：太古城路18號太古城中心地下C區

營業時間：11am–8pm







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