美心新推「軟心膳」軟餐及優惠︰點心拼盤、香草雞鎚、瑞士雞翼飯及中菜，長者半價享用$27起

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老友記好消息！美心集團即日起提供「軟心膳」堂食服務，全新軟餐符合不同級數國際吞嚥障礙飲食標準，包括中式點心拼盤、西式套餐及五款即場烹調中式照護食餐膳，以後享用軟餐又多個選擇。為響應「香港開心購物節 2025」，8月1日至31日顧客凡出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，於全線美心皇宮、荃灣八月花及15間指定美心快餐店惠顧「軟心膳」點心拼盤、香草雞鎚飯或瑞士雞翼飯可享半價優惠。

與家人朋友同枱共享美食是人生一大樂事，不幸患上患吞嚥困難的朋友未必只可食淡而無味、賣相欠奉的碎餐及糊餐，近日香港愈多來愈多提供軟餐的食肆，方便長者及照顧者能安心享受與親友外出共膳，積極參與社交活動。美心集團即日開始，全線美心皇宮及 15 間指定美心快餐店提供「軟心膳」堂食服務，讓患吞嚥困難人士可以大眾化價錢享用照護食餐膳，重拾美食的滋味。

有「美魔女」之稱的米雪出席「軟心膳x 照護食種子餐廳暨社區推動計劃啟動禮」，與過百位長者及其家人與義工們品嚐專為患吞嚥困難人士而製的全新「軟心膳」點心拼盤及一系列軟餐。

全新軟餐「軟心膳」製作過程與品質均符合「國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）」（第 4 級）。「軟心膳」按照中式點心及西式套餐的造型製作，中式為點心拼盤，美心更將短期內推出壽桃及盆菜等軟餐款式，亦積極研發新點心如腸粉、山竹牛肉及奶皇包等，為患吞嚥困難人士帶來更多色香味及營養價值的美食選擇。西式套餐則有包含香草雞鎚、南瓜、椰菜及菜心、香茅飯的「香草雞鎚飯」，及包含瑞士雞翼、甘筍、椰菜及菜心、香茅飯的「瑞士雞翼飯」，西式套餐於15 間美心快餐有售。

照護食標準指引等級4 級(糊狀)「香草雞鎚飯」包含香草雞鎚、南瓜、椰菜、菜心及香茅飯 堂食售價:港幣 54 元

香草雞鎚飯

照護食標準指引等級4 級(糊狀)「瑞士雞翼飯」包含瑞士雞翼、甘筍、椰菜、菜心及香茅飯 堂食售價:港幣 54 元

瑞士雞翼飯

想假期同患吞嚥困難的長者飲茶或者同枱用餐品嘗中菜，可考慮荃灣綠楊坊美心皇宮，酒樓加入了社聯「照護食種子餐廳計劃」，推出五款即場烹調及達不同級數國際吞嚥障礙飲食標準的照護食餐膳，包括「翡翠琵琶豆腐」、「金腿魚茸炒鮮奶」、「蟹籽蟹肉燴伊麵」等等，有吞嚥困難患者可以與家人同枱食飯，重拾口福，享受進食的樂趣。而全線美心皇宮提供點心拼盤軟餐，隨時可以歎蝦餃、燒賣、雞肉鮮蝦菜餃及蘿蔔糕，飲杯茶歎一盅兩件！

照護食標準指引等級 7EC 級(容易咀嚼)︰馬友鹹魚蒸肉餅 港幣 148 元

照護食標準指引等級 7EC 級(容易咀嚼)︰翡翠琵琶豆腐 港幣 138 元

照護食標準指引等級6 級(軟質及一口量) 金腿魚茸炒鮮奶港幣 158 元

照護食標準指引等級5 級(細碎及濕軟)崧子珍菌小南瓜 港幣 148 元

照護食標準指引等級5 級(細碎及濕軟)蟹籽蟹肉燴伊麵 港幣 138 元

照護食標準指引等級 4 級(糊狀) 「軟心膳」點心拼盤 港幣 68 元

「軟心膳」軟餐優惠

• 點心拼盤半價

為響應香港零售管理協會的「香港開心購物節 2025」，由 2025 年 8 月 1 日至 31 日，顧客凡出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，於全線美心皇宮及荃灣八月花惠顧「軟心膳」點心拼盤，可享半價優惠。

• 「軟心膳」香草雞鎚飯或瑞士雞翼飯半價

由 2025 年 8 月 1 日至 31 日，顧客凡出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，於15 間指定美心 MX惠顧午市及晚市「軟心膳」香草雞鎚飯或瑞士雞翼飯，可享半價優惠。或者， 2025 年 7 月 22 至 31 日、 9 月 1 日至 30 日，顧客凡出示長者咭、樂悠咭或長者八達通惠顧午市及晚市「軟心膳」香草雞鎚飯或瑞士雞翼飯，可減港幣 6 元。

軟餐款式售價

點心拼盤︰蝦餃、燒賣、雞肉鮮蝦菜餃、蘿蔔糕 堂食港幣 68 元

供應點︰全線美心皇宮

香草雞鎚飯︰香草雞鎚、南瓜、椰菜及菜心、香茅飯 堂食港幣 54 元

瑞士雞翼飯︰瑞士雞翼、甘筍、椰菜及菜心、香茅飯 堂食港幣 54 元

供應點︰15 間美心快餐







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