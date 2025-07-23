中秋月餅2025｜Häagen-Dazs早鳥優惠64折︰ 開心果雪糕月餅、Sanrio聯乘禮盒送限量版公仔，送家庭裝雪糕快閃優惠

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有冇雪糕月餅同開心果的粉絲？今個中秋Häagen-Dazs™以「Wish Upon The Moon」為主題，推出11款雪糕月餅禮盒，包括全新推出開心果口味雪糕月餅「堅果．脆月」、用上開心果製作夾心的「星河．璨月」月餅禮盒，Sanrio聯乘附送獨家限量版中秋造型公仔的「Häagen-Dazs™．Sanrio characters Ice Cream Mooncake Collection 雪糕月餅」，即睇早鳥及快閃購物優惠。

早鳥優惠低至64折

Häagen-Dazs™今年新推出快閃優惠及網店額外折扣，一次過訂購多盒即送出夢幻禮券組合！

• 即日起至9月8日訂購各款Häagen-Dazs™雪糕月餅，一般客戶可享低至67折早鳥優惠，特選客戶Häagen-Dazs™ Club金卡、銀卡會員或DBS信用卡持卡人客戶更尊享低至64折早鳥優惠。

• 快閃優惠，由7月22日至31日，凡購買任何雪糕月餅3盒或以上，可獲贈外賣家庭裝雪糕（標準裝及指定口味）。

• 即日起至10月6日，於Häagen-Dazs™網店購買任何雪糕月餅（除Häagen-Dazs™ x Sanrio雪糕月餅外）2盒或以上，即享額外9折優惠。

• Häagen-Dazs™升級夢幻禮券組合，凡購買任何雪糕月餅2盒或以上，每盒均可獲贈「$10單球雪糕換領券」4張、「雙球雪糕買一送一優惠券」1張及「雪糕蛋糕$80優惠券」1張。

• 凡購買任何雪糕月餅5盒或以上，每5盒更可獲贈「Thank You Gift」禮券乙套，每套包括「免費外賣雙球雪糕券」1張、「免費外賣雙球華芙筒券」1張、「免費外賣雪糕甜品杯券」（指定款式）1張、「免費外賣家庭裝雪糕券」（標準裝及指定口味）1張、「免費外賣神秘雪糕產品券」（指定款式）1張、「雪糕蛋糕75折優惠券」1張、「雪糕火鍋75折優惠券」1及「Häagen-Dazs™禮券85折優惠券」1張。

特色創新雪糕月餅系列

全新推出「堅果．脆月」奏響雙重堅果狂想曲，以近來大受歡迎的開心果及夏威夷果仁雪糕，配合特色堅果脆皮，幼滑中帶有顆粒感，濃郁中混和了香甜，開心果迷必試。

「堅果．脆月」一般客戶早鳥價：HK$338特選客戶早鳥價：HK$318

「醇郁．亮月」則是咖啡迷的最愛，朱古力及咖啡雪糕配合特色脆皮，香氣四溢。

「醇郁．亮月」一般客戶早鳥價：HK$318特選客戶早鳥價：HK$298

Häagen-Dazs™．Sanrio characters Ice Cream Mooncake Collection 雪糕月餅 集合4大人氣角色，以全新星月造型現身朱古力脆皮之上，隨盒更附送My Melody、Kuromi、Cinnamoroll或Hangyodon限量版中秋毛絨公仔任一款，食月餅開盲盒充滿趣味，Sanrio粉絲必選。

Häagen-Dazs™．Sanrio characters Ice Cream Mooncake Collection 雪糕月餅

一般客戶早鳥價：HK$338特選客戶早鳥價：HK$328

準備一大班朋友開心Share，買伴月系列一定冇錯！「七星．緻月」首次選用有「芒果之王」美譽的阿芳素芒果製成，果味濃郁帶椰香，與荔枝的清甜混搭出迷人的熱帶風情，包裹在粒粒果肉的芒果雪糕和經典呍呢嗱雪糕之間。

「七星．緻月」一般客戶早鳥價：HK$538 、特選客戶早鳥價：HK$508

「星河．璨月 」以史上首款開心果夾心明月為賣點，黑朱古力脆皮為濃郁軟滑的開心果夾心增添誘人的層次，配上香濃細膩的夏威夷果仁和呍呢嗱雪糕。產品共有九個雪糕月餅適合多人分享滋味，是中秋送禮及親朋派對之選。

「星河．璨月」 一般客戶早鳥價：HK$898、特選客戶早鳥價：HK$838

「殿堂．瑰月」口味特別，以開心果脆米朱古力外層 x 朱古力流心 x 比利時朱古力及夏威夷果仁雪糕，多重口感，加上燙金包裝禮盒、浮雕及壓紋等多重獨特觸感，更設有免費配送服務，非常尊貴。

「殿堂．瑰月」 一般客戶早鳥價：HK$1,238、特選客戶早鳥價：HK$1,188

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