中秋月餅2025｜Ralph’s Coffee小熊咖啡師電話亭月餅禮盒 摩卡咖啡口味 早鳥優惠每盒$488

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又到買月餅的時候，無論送禮或自用，除了揀好食的，都想揀包裝漂亮的！Ralph’s Coffee每年都會推出立體設計的月餅禮盒，上年的蒸汽火車非常精緻，今年則以經典電話亭作設計靈感，更附送Ralph’s Coffee BEAR-ista小熊咖啡師，非常可愛！

今年的電話亭月餅禮盒採用Ralph’s Coffee標誌性的綠色作主調，內藏6件迷你月餅，每款口味各3件，分別為流心奶黃及以Ralph’s Coffee招牌精品咖啡精心烘焙的摩卡咖啡口味。

「Ralph’s Coffee 月餅禮盒」由即日起至9月5日期間以禮券形式開放預售，早鳥優惠價每盒$488，於9月6日至10月6日期間於指定門店及Ralph Lauren香港官方網站正式發售，正價每盒$568。數量有限，售完即止。

Ralph’s Coffee 月餅禮盒

官方預購網址：www.ralphlauren.com.hk/ralphs-coffee-shop-mooncake

換領日期：2025年9月6日起







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