麥當勞早餐優惠︱全新超值選早餐$18起，楓糖班戟豬柳漢堡配涷啡只需$26，App積分獎賞新優惠

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麥當勞早餐好多人都鍾意食，唔食薯餅更加抵！即日至8 月3日麥當勞App會員選購各款「醒晨超值選配飲品」只需$18起！人氣楓糖班戟豬柳漢堡更會期間限定加盟醒晨超值選系列，McGriddles配McCafé凍即磨凍咖啡$26 有交易。麥當勞App亦同時推出全新會員積分獎賞，包括以100分換領「$45麥樂雞及脆香雞翼組合」、「$85脆香雞翼分享桶（16件）」及「$85麥炸雞分享桶（6件）」優惠，或者以180分換領「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$5現金券」，即睇優惠詳情。

麥當勞App第二十九週VALUE MONDAY電子優惠券（7月28日至8月3日）

楓糖班戟豬柳漢堡（McGriddles）正式加盟醒晨超值選系列，讓McGriddles愛好者只需$26優惠價即可品嚐楓糖班戟豬柳漢堡配飲品，顧客無論經麥當勞App，或直接到餐廳的自助點餐機或櫃檯點餐，均可享受此限時超值優惠。同時，麥當勞App會繼續供應「$18起醒晨超值選配飲品」，共有5款不同口味的漢堡飽可供選擇，包括「$18麥芝蛋飽配飲品」、「$20火腿扒芝士飽配飲品」 以及「$23魚柳飽、炒雙蛋飽或豬柳蛋漢堡配飲品」。

醒晨超值選系列 （由7月29日至8月3日，早上4時 – 11時優惠供應）

$18起醒晨超值選配飲品

醒晨超值選系列 （由7月29日至8月3日，早上4時 – 11時優惠供應）

$22起醒晨超值選配McCafé凍即磨凍咖啡

喜愛薯餅的顧客則可選擇一系列$35起楓糖班戟漢堡系列超值套餐，例如楓糖班戟脆雞漢堡或楓糖班戟煙肉蛋漢堡等，金黃香脆薯餅配McGriddles系列及飲品相信是大家享受Good Morning的最佳方法。所有早餐選項，更可以$4升級轉配採用100%「雨林聯盟認證」house blend咖啡豆的金獎咖啡McCafé凍即磨黑咖啡！

麥當勞App早前推出全新儲分功能，凡透過麥當勞App、櫃檯，或經自助點餐機點餐時選購美食，即可邊食邊儲分，每消費$1即賺1分！麥當勞App即日起推出全新限時會員積分獎賞，App會員更可透過優惠頁面憑分兌換優惠券，包括以100分換領「$45麥樂雞及脆香雞翼組合」、「$85脆香雞翼分享桶（16件）」及「$85麥炸雞分享桶（6件）」，或者以180分換領「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$5現金券」。

180分換領「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$5現金券」(成功換領的獎賞優惠為兌換後3天)

100分換領「$45麥樂雞及脆香雞翼組合」

100分換領「$85脆香雞翼分享桶(16件)」

100分換領「$85麥炸雞分享桶(6件)」







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