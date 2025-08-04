麥當勞優惠︱$1大可樂、$15 黃金蝦餅下午茶餐，App會員免費換滋味蝦堡及現金券詳情

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麥當勞又有新飲食優惠！下午茶推介「$15 黃金蝦餅一件（配泰式辣醬）配飲品」只售$15，另外任何套餐加$10，亦可以歎黃金蝦餅一件（配泰式辣醬）幾吸引！App會員今個星期把握機會歎$1大可樂，另外即日起推出一系列全新限時會員積分獎賞︰免費換領滋味蝦堡以及優惠現金券。

各位蝦餅粉絲不要錯過麥當勞兩個全新優惠，顧客無論經麥當勞App，或直接到餐廳的自助點餐機或櫃檯點餐，均可享受「任何套餐加$10歎黃金蝦餅一件（配泰式辣醬）」超值優惠。另外，下午茶時間則可選「$15 黃金蝦餅一件（配泰式辣醬）配飲品」，下午茶鬆一鬆！8月4至8日（星期一至五）期間，「$1大可樂」超人氣優惠再度登場，讓大家在炎炎夏日大歎冰涼汽水降溫！

$15 黃金蝦餅一件(配泰式辣醬)配飲品

8月4日至8月10日星期一至日下午3時 – 6時適用

$1大可樂（可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水

8月4日至8月10日星期一至五，早上11時 – 午夜12時適用

麥當勞App由即日起推出全新限時會員積分獎賞，讓大家品嚐一系列「蝦堡系列」滋味。App會員可透過優惠頁面憑分兌換優惠券，包括以600分「免費換領滋味蝦堡1個」、以320分換領「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$10現金券」、以180分換領「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$5現金券」或以120分換領「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$3現金券」。全新McGriddles相關的會員積分獎賞，以120分換領「楓糖班戟豬柳蛋漢堡或楓糖班戟煙肉蛋漢堡套餐減$3現金券」。

600分「免費換領滋味蝦堡1個」

(獎賞優惠兌換期至2025年8月22日)

120分換領「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$3現金券」

(獎賞優惠兌換期至2025年8月22日)

180分換領「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$5現金券」

(獎賞優惠兌換期至2025年8月22日)

320分換領「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡套餐減$10現金券」

(獎賞優惠兌換期至2025年8月22日)

120分換領「楓糖班戟豬柳蛋漢堡或楓糖班戟煙肉蛋漢堡套餐減$3現金券」

(成功換領的獎賞優惠為兌換後3天)

另一好消息，日前宣佈日本大人氣$26楓糖班戟豬柳漢堡（McGriddles）配飲品，會繼續期間限定加盟醒晨超值選系列，顧客亦可於麥當勞App選購「$18起醒晨超值選配飲品」，共有5款不同口味的漢堡飽可供選擇，包括「$18麥芝蛋飽配飲品」、「$20火腿扒芝士飽配飲品」 以及「$23魚柳飽、炒雙蛋飽或豬柳蛋漢堡配飲品」，更可以$4升級轉配金獎咖啡McCafé凍即磨黑咖啡！







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