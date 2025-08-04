中秋月餅2025｜健康農場「黑刺&貓山王榴槤冰皮月餅」早鳥優惠$218！8月15日快閃優惠：每盒$138 限量120盒

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雖然還有兩個月才到中秋節，但不少酒店、酒樓、餅店都已經開始宣傳今年的月餅，選擇及口味愈來愈多，無論送禮還是自用，都很難決擇！不過，如果是喜歡食榴槤的話，可以考慮健康農場與馬來西亞品牌來發記合作推出的「黑刺&貓山王榴槤冰皮月餅」，荃灣新村街健康農場分店於8月15日更有快閃優惠，$138就可以買到一盒率先品嘗！

健康農場一直堅持以無激素添加、安全衛生為標準而深受顧客信賴，來發記則在馬來西亞擁有30年歷史，專注研發高品質榴槤副產品，這次兩大品牌聯手，嚴選馬來西亞頂級黑刺及貓山王，製成「黑刺榴槤冰皮月餅」和「貓山王榴槤冰皮月餅」。月餅由來發記位於馬來西亞的自家廠房生產，獲HACCP、ISO、GMP、FDA及Halal等多重國際認證，製作過程嚴謹，堅持嚴選原材料及無添加香料、色素或防腐劑，極致保留榴槤鮮香原味。每件冰皮月餅更特設獨立鋁罐拉蓋包裝，保鮮鎖味，衛生安全，方便分享。

「黑刺&貓山王榴槤冰皮月餅禮盒」內，有兩件「黑刺榴槤冰皮月餅」和兩件「貓山王榴槤冰皮月餅」。

「黑刺榴槤冰皮月餅」採用產量稀少而價格較高、被譽為榴槤中的「黑金」或「樹上黃金」的馬來西亞黑刺榴槤（D200），並特別選用「樹上熟」的果肉製成，口感絲滑細膩，果香濃郁。「貓山王榴槤冰皮月餅」則以馬來西亞最具代表性、被尊稱為「榴槤之王」的貓山王（D197）為基底，嚴選彭亨州高海拔20年以上老樹自然成熟果實，呈現爆炸性的香氣、極致深邃的甘韻及如奶油般黏密口感，展現頂級榴槤的層次之美。 兩款榴槤冰皮月餅各有特色，定必完美滿足各種喜好的榴槤愛好者！

黑刺榴槤冰皮月餅

貓山王榴槤冰皮月餅

由即日起至2025年8月31日，榴槤控可以早鳥優惠價$218選購「黑刺&貓山王榴槤冰皮月餅禮盒」禮劵一張，月餅禮劵於健康農場全線分店有售；現貨由即日起以優惠價$238一盒於健康農場全線分店有售（原價$268一盒）。另外，荃灣新村街健康農場分店更將於2025年8月15日中午12時正推出快閃優惠，每盒「黑刺&貓山王榴槤冰皮月餅禮盒」只需$138一盒，接近半價！限量120盒，售完即止。

來發記 x 健康農場「黑刺&貓山王榴槤冰皮月餅禮盒」

網址：https://mooncake.healthfarm.com.hk/







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