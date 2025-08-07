中秋節2025｜半島酒店新推迷你芒果布甸味月餅及奶黃小月餅，聯乘連卡佛推限量禮盒

加入最愛專欄 收藏文章

香港半島酒店在今年新推兩款不同以往的全新月餅！主打以「迷你」作為特色，全新月餅「迷你芒果布甸味月餅」及「迷你奶黃小月餅」在8月15日起於半島精品店旗艦店及銅鑼灣希慎廣場期間限定店有售，與你共度中秋佳節！另外半島酒店在今年亦聯乘了連卡佛，推出紅金幾何蓮花設計的精美禮盒，在連卡佛各門店及國際金融中心旗艦店發售。

新口味月餅慶中秋佳節

半島酒店在今年推出兩款全新口味的月餅，「迷你芒果布甸味月餅」以受歡迎的甜點作靈感，濃郁奶黃與清新的熱帶果香交織。而「迷你奶黃小月餅」則以經典奶黃口味為主，將傳統的奶黃口味變成迷你版，一口吃下的滋味。兩款新品月餅均在8月15日起於半島精品店旗艦店及銅鑼灣希慎廣場期間限定店有售。

聯乘連卡佛 推出限量禮盒

酒店今次更與連卡佛首次合作，推出四款以紅金幾何蓮花設計的精緻禮盒，每款限量禮盒售價398元，由8月1日至10月8日起，在各連卡佛門店及國際金融中心旗艦店內的期間限定店均有發售。

查詢及訂購：半島精品店與咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

營業時間：上午10:00至晚上7:00

另可於半島精品店香港國際機場店或網上訂購







