吃喝玩樂
Foodie What’s On

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-08-07Text: Cuppy Sung

中秋節2025｜半島酒店新推迷你芒果布甸味月餅及奶黃小月餅，聯乘連卡佛推限量禮盒

#創意月餅 #傳統月餅 #中秋 #月餅 #半島酒店 #迷你月餅 #中秋節2025 #美食情報

　　香港半島酒店在今年新推兩款不同以往的全新月餅！主打以「迷你」作為特色，全新月餅「迷你芒果布甸味月餅」及「迷你奶黃小月餅」在8月15日起於半島精品店旗艦店及銅鑼灣希慎廣場期間限定店有售，與你共度中秋佳節！另外半島酒店在今年亦聯乘了連卡佛，推出紅金幾何蓮花設計的精美禮盒，在連卡佛各門店及國際金融中心旗艦店發售。

 

新口味月餅慶中秋佳節 

 

　　半島酒店在今年推出兩款全新口味的月餅，「迷你芒果布甸味月餅」以受歡迎的甜點作靈感，濃郁奶黃與清新的熱帶果香交織。而「迷你奶黃小月餅」則以經典奶黃口味為主，將傳統的奶黃口味變成迷你版，一口吃下的滋味。兩款新品月餅均在8月15日起於半島精品店旗艦店及銅鑼灣希慎廣場期間限定店有售。

 

 

聯乘連卡佛 推出限量禮盒

 

　　酒店今次更與連卡佛首次合作，推出四款以紅金幾何蓮花設計的精緻禮盒，每款限量禮盒售價398元，由8月1日至10月8日起，在各連卡佛門店及國際金融中心旗艦店內的期間限定店均有發售。

 

 

查詢及訂購：半島精品店與咖啡廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場
電話：2696 6969
營業時間：上午10:00至晚上7:00
另可於半島精品店香港國際機場店或網上訂購

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票

更多Foodie What’s On文章
你可能感興趣
#創意月餅 #傳統月餅 #中秋 #月餅 #半島酒店 #迷你月餅 #中秋節2025 #美食情報
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share