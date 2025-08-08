美食優惠︱麥當勞$30套餐回歸！脆香雞翼、脆辣雞腿飽及雙層豬柳蛋漢堡餐限時供應

加入最愛專欄 收藏文章

麥當勞$30套餐回歸！麥當勞將於8月11日至15日推出三款$30超值套餐，包括「$30脆香雞翼套餐」、「$30脆辣雞腿飽套餐」及再度期間限定登場「$30雙層豬柳蛋漢堡套餐」，三款$30超值套餐皆可加錢升級品嘗，食得更豐富更滋味！

8 月11日至15日星期一至五推出的三款震撼價$30超值套餐，包括深受歡迎的皇牌美食「$30脆香雞翼套餐」，喜歡經典漢堡的粉絲就不可錯過「$30脆辣雞腿飽套餐」，金黄脆辣的雞腿肉配搭清爽生菜及沙律醬，帶來多重滋味；同時「$30雙層豬柳蛋漢堡套餐」更再度期間限定登場，兩塊特選豬柳配上嫩滑雞蛋、軟滑芝士，口感完美Double Up！

$30雙層豬柳蛋漢堡套餐（可+$6.5升級加大套餐／$9.5升級大大啖套餐／$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵）

$30脆香雞翼套餐（可+$6.5升級加大套餐／$9.5升級大大啖套餐／$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵）

$30脆辣雞腿飽套餐（可+$6.5升級加大套餐／$9.5升級大大啖套餐／$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵）







【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票