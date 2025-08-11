譚仔三哥自選米線$30、過小橋米線$40，晚市小食最平$6，VIP會員額外8折

加入最愛專欄 收藏文章

譚仔三哥米線一連三星期推出「譚仔三哥APP」會員專屬優惠，會員可於8月11日至8月31日享低至$30的自選一餸米線、晚市超值小食及套餐以及週末全單8折與三倍積分獎勵。各位米線Fans即睇午市、茶市及晚市美食優惠！

$30自選米線

每日上午10時30分至下午5時正，只要透過譚仔三哥APP下單，即可享有指定米線優惠，首週的$30人氣自選米線，其後兩個星期帶來的經典過橋米線，如$40小過橋米線及$49過橋米線。

晚上5點後$50晚餐Combo

每日的下午5時起，晚市時段加推多款激抵精選小食，低至$6，加上超值的$50好_抵晚市套餐，無論獨自享用還是與親朋共聚，都能盡情滿足味蕾。譚仔三哥APP VIP 會員更可專享額外晚市八折優惠！

周末全單8折再送三倍積分

周末更加碼送「週末Bonus」，於APP落單滿$100，即可用優惠券*享全單8折優惠（不可與VIP晚市8折優惠或其他優惠券同時使用），再送3倍積分大激賞！積分可再兌換米線配料，免費加餸源源不絕！消費滿$120相當於賺取$360分，可免費兌換6份米線配料。

*8折優惠券將於8月16日、23日及30日向於上一天23:59前完成登記的會員

另外，APP積分換領項目亦同步升級，讓賺夠積分的你換領心水獎品！即日起新增熱門換領項目，包括超人氣加餸券（60分）、招牌蒜泥白肉（細）（500分）、載譽歸來的麻辣湯味杯麵（100分）甚至只需一半積分（250分）即可兌換的凍／熱飲品！







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好