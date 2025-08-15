美食優惠︱麥當勞$1咖啡、$30雙層芝士孖堡、麥炸雞或雙層魚柳飽套餐

加入最愛專欄 收藏文章

麥當勞App最一輪優惠出爐！8 月18至22日星期一至五震撼價$30優惠，換上雙層芝士孖堡、麥炸雞（2件）及雙層魚柳飽套餐，同時加推大受歡迎的$1 McCafé即磨黑咖啡！今次係麥當勞暑假最後一擊優惠，大家要把握機會了！

三款限時$30震撼價優惠包括$30原味麥炸雞（2件）套餐則用上嚴選的優質雞鎚及雞上髀，用微辣惹味的調味醃製而成，每件麥炸雞均入口金黃香脆又嫩滑Juicy，帶來至「脆」滋味，今次更可以選擇肉嫩多汁又帶有陣陣蜜糖香的蜜糖BBQ麥炸雞！

麥當勞App專享 $30麥炸雞(2件)套餐(可+$6.5升級加大套餐)

8月18日至22日，早上11時 － 午夜12時適用

除此之外還有經典美食雙層芝士孖堡套餐，而雙層魚柳飽套餐帶來雙倍滋味，麥當勞所選用的優質魚柳均捕獲自北太平洋可持續來源，並獲得海洋管理委員會（MSC）的國際標準認證。以上三款套餐亦可選擇以$6.5升級加大套餐，讓大家感受大滿足美味！

麥當勞App專享 $30雙層魚柳飽套餐(可+$6.5升級加大套餐)

8月18日至22日，早上11時 － 午夜12時適用

麥當勞App專享 $30雙層芝士孖堡套餐(可+$6.5升級加大套餐)

8月18日至22日，早上11時 － 午夜12時適用

同時，麥當勞App亦震撼加推$1 McCafé即磨黑咖啡，顧客更可自由選擇細杯裝熱飲或凍飲，讓大家以超值價錢品嚐以黃金比例調配而成，風味獨特的McCafé金獎咖啡。

$1 McCafé 即磨黑咖啡(上午上午11時－ 午夜12時適用)可選細杯裝熱飲或凍飲







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好