吉野家任食早／茶市半放題：只需$14！免費添飯湯飲品　升級版+$18包任食熱盤及甜品

吉野家加碼推出新低價半自助吧優惠，於指定五間分店，只需購買任何一款小食也可加配《食到飽‧半自助吧》，最平$14已經有溫泉玉子配咖喱汁飯配湯！指定分店更可歎升級版+$18額外任食熱盤及甜品，包你食到飽，即睇美食優惠詳情！

價錢真係抵！10款早/茶市小食之中溫泉玉子$5最平，最貴的吉列豬扒$15塊，你可於指定四間吉野家以小食優惠價再加+$9/位享用《食到飽‧半自助吧》。抵食組合最平只需$14起 ！溫泉玉子+迷你白飯+咖喱汁$14 起，招牌日式咖喱醬汁配上溫泉玉子飯， tea time夠飽肚！

小食追加《+$9早／茶市半放題》適用分店︰北角健威坊、大角咀港灣豪庭、土瓜灣海悅廣場、黃大仙中心南館

適用時段： 早／茶市 *相關市段結束 30 分鐘前停止發售（只限堂食）

供應時間: 早市: 因應個別店鋪開門時間至10:30；茶市：14:00-17:00

推廣日期：8月19日至另行通知

免費添飯、湯、前菜小食、醬汁及飲品詳情 ︰

自助形式輪流推出迷你白飯 、（凍）豆漿、（凍）檸檬茶、（凍）雪梨蜜、麵豉湯 醬油金菇、甜酸椰菜蘿蔔及咖喱汁。

優惠價 $5小食

1 溫泉玉子 原價：$8；優惠價：$5

優惠價 $6小食

2 腸仔（2 條）原價：$12；優惠價: $6

優惠價 $8小食包括︰嫩滑炒蛋、黃金南瓜薯餅或日式脆骨雞肉丸串

3 嫩滑炒蛋 原價：$12；優惠價: $8

4 日式脆骨雞肉丸串 原價：$16；優惠價: $8

5 黃金南瓜薯餅(1 個) 原價:$15; 優惠價: $8

優惠價 $12小食包括︰嫩滑炒蛋+腸仔（2 條）、香煎雞扒或 野菜炒麵

6 嫩滑炒蛋+腸仔（2 條）原價：$18；優惠價: $12

7 香煎雞扒 原價:$16；優惠價: $12

8 野菜炒麵 原價:$20；優惠價: $12

優惠價 $15小食包括︰日式雞肉炸餃子（5 隻）或10 吉列豬扒

9 日式雞肉炸餃子（5 隻）原價：$20；優惠價：$15

10 吉列豬扒 原價：$20；優惠價：$15

小食追加《+$18 早／茶市半放題》

如果你於馬鞍山附近出入，更可以一試以小食優惠價加+$18／位即可享用新低價《食到飽‧半自助吧》，食物選擇更豐富選擇，包括熱咖啡、 熱奶茶、醬油金 菇、多士及紅糖糍粑。

免費添飯、湯、前菜小食、熱盤、甜品、醬汁及飲品需堂食，經 App 落單，食物 輪流推出，包括迷你白飯 、熱咖啡、 熱奶茶 麵豉湯、 醬油金 菇、甜酸椰 菜蘿蔔、 多士、 炒麵、 紅糖糍粑及 咖喱汁

免費醬油金菇

免費多士

免費甜品紅糖糍粑

