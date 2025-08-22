中秋月餅2025︱奇華月餅早鳥8折：純素月餅、國窖1573、迪士尼及NOC Coffee Co.聯乘系列，奶皇月每日新鮮出爐

加入最愛專欄 收藏文章

奇華餅家於中秋佳節前夕推出一系列月餅禮盒，包括首次與國窖1573聯乘系列，還有迪士尼米奇與好友系列Head in the Clouds燈籠月餅禮盒及新推100%純素雜莓果仁月，而指定分店更每日限量供應新鮮出爐奶皇月餅！品牌推出多項購物優惠，包括渣打信用卡和Alipay專享折扣優惠，及網店限定禮遇「一盒都送」的貼心服務。

迪士尼米奇與好友系列

奇華餅家為迪士尼粉絲呈獻「迪士尼米奇與好友系列Head in the Clouds燈籠月餅禮盒」， 禮盒盛載6個月餅，以3款經典角色造型配上傳統口味的月餅，包括「米奇」頭像造型的「迷你蛋黃豆沙月餅」、「唐老鴨」足印造型的「迷你五仁果子月餅」，還有「鋼牙與大鼻」松果造型的「迷你蛋黃純白蓮蓉月餅」各2個，，隨盒附送兩款精緻可愛的米奇與好友燈籠。

「迪士尼米奇與好友系列Head in the Clouds燈籠月餅禮盒」港幣288元正或澳門幣302元





「迪士尼米奇與好友系列Head in the Clouds月餅禮盒」(單個裝) 共有三款設計可供選購，每罐僅售港幣46元正或澳門幣48元正

奇華 x noc 咖啡月餅精選禮盒

喜歡咖啡口味的朋友不可錯過「奇華x noc咖啡月餅精選禮盒」，禮盒內含精選noc經典拼配豆No.18製成的香濃「軟心咖啡奶皇月」、酸甜「軟心紅桑子咖啡奶皇月」各2個、盛載在迷你咖啡杯造型容器中，以革新凍乾技術製成的noc即溶精品咖啡（堅果及果香風味各2件），及「noc咖啡蛋卷」（6支裝）2包。

「奇華 x noc 咖啡奶皇月餅精選禮盒」售價港幣298元正，於指定分店銷售

奇華x 國窖1573月餅禮盒

奇華餅家與中國名釀國窖1573首度聯乘，推出全新「奇華 x 國窖1573月餅禮盒」。以入選中國「首批國家級非物質文化遺產名錄」瀘州老窖酒傳統釀酒技藝為靈感，月餅禮盒內含兩款獨特風味月餅，包括「國窖1573 - 迷你白酒玫瑰豆沙月」以濃郁酒香與玫瑰花瓣的清甜芬芳，豆沙餡料細膩柔滑，入口花香與酒韻交織，餘味悠長。另外的「國窖1573 - 迷你白酒奶皇月」將醇厚酒香融入幼滑奶皇餡料，味道一試難忘。

「奇華 x國窖1573月餅禮盒」在奇華餅家指定分店限定發售，售價港幣318元正或澳門幣335元正。

下一頁︰更多月餅推介







【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票