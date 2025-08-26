百年歷史襟江酒家旺角重開︰即蒸推車點心$25起、明爐燒味、懷舊金錢雞

加入最愛專欄 收藏文章

香港飲食業不景氣，不少餐廳都結業，最近有超百年歷史的襟江酒家逆市開業，酒家主打手工製懷舊點心及手工菜，令人懷念的手推點心車再現，成功引起熱話！手工點心款式多$25起，酒家更有米芝蓮明爐燒味，老友記不妨一試金錢雞及一系列懷舊小菜，回味昔日一盅兩件時光及懷舊滋味！

百年歷史襟江酒家於旺角家樂坊重開現試業中

襟江酒家創於清宣統元年（1909年），由第二代茶樓王譚晴波創立，及後由顏氏家族接手經營其威靈頓街117號舊址。最近，蓮香樓顏氏家族後人於旺角家樂坊重開襟江酒家，主打手工製懷舊點心及真材實料的手工菜。襟江酒家面積約7,000平方呎，設有舒適的室內與室外區域，讓客人可以隨心選擇，享受美食的同時，也能感受周圍的氛圍。一入門口，已經被地下綠白階磚吸引，加上紅色膠牌白漆字寫上菜式的布置，充滿昔日酒棲的懷舊風味！

襟江酒家面積約7,000平方呎，設有舒適的室內與室外區域

手工懷舊點心車仔

百年歷史襟江酒家旺角重開，大家最關心有咩點心食。一見酒家內的手推車仔新鮮出爐懷舊點心，回憶番晒嚟！蒸氣滿滿點心車仔內有不同款式的點心，蝦餃、燒賣、叉燒包、腸粉等常見不在話下，更有鵪鶉蛋燒賣、古法豬膶燒賣、雞球蒸大包、懷舊芝麻卷、沙翁等，大家圍住點心車揀點心，再由點心員在卡上蓋印，整個體驗好開心！

正宗灌湯餃

食物由點心師傅親自製造，手工點心真材實料，非預製食材，吃出手藝及心機。價錢方面︰小點$25、中點、大點$32、特點$35、頂點$42、晚市點心劃一 $42，茶錢$16/位，推介每日限量正宗灌湯餃，超級大大隻脹卜卜用料十足，必試！

點心師傳手工包製叉燒包

酒家門口掛滿有寫上不同點心名稱的牌，好經典！

酒家有煎腸粉及糕點車仔！

要歎一盅兩件點心，怎少得茶盅？

襟江酒家的米芝蓮明爐燒味、招牌琵琶鵝同樣吸引，老友記不妨一試懷舊金錢雞，品嘗味道是否如一。喜歡懷舊小菜的朋友，推介一試霸王鴨、煎釀鯪魚、蝦子柚皮及仙鶴神針，以及港式避風塘大排檔小炒和忘不了魚。

來到襟江酒店不只歎點心及中菜，更可品嘗多款本地品牌美食，如荃灣老字號的民豐糯米糍、屢獲米芝蓮推薦的潘記腸粉、香港製造的本地醬油名牌悅和園，以及本地豆品品牌樹記。

牆上街頭塗鴉書寫漢字.的是焦點打卡位

襟江酒家

地址︰旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

試業營業時間︰11am -10pm

查詢預訂︰23963988

訂座電話︰WhatsApp 6890 0088

襟江酒家-創於1909







