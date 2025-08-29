吃喝玩樂
Foodie What’s On

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-08-29Text: Eunice ChowPhoto: 7-Eleven、IKEA

7仔貓山王榴槤新地買一送一，IKEA薄荷朱古力新地筒只售$6、鯊魚造型脆皮新地及蛋糕新登場

#7-Eleven #美食情報 #買一送一 #新地 #榴槤 #蛋糕 #美食優惠 #IKEA #咖啡 #薄荷朱古力 #美食

　　一眾「新地迷」有口福了！逢星期五不但可以 Happy Friday 去7-Eleven買D197貓山王榴槤新地，享買一送一優惠外，更要把握機會再次品嘗IKEA香港薄荷朱古力系列甜點。薄荷黑朱古力新地筒最平只需$6，鯊魚造型脆皮薄荷黑朱古力新地夠可愛，打卡一流，仲有一系列薄荷朱古力蛋糕和咖啡等美食，「薄朱」Fans不可錯過！

 

 

　　7-Eleven 再度推出 D197貓山王榴槤新地，逢星期五買1送1優惠！新地以馬來西亞D197貓山王榴槤製成，升級配方令榴槤味更加濃郁，搭配冰凍新地幼滑口感，即刻召喚身邊榴槤控一齊開心share！

 

 

D197貓山王榴槤新地

售價︰ $15（逢星期五更買1送1）

新地銷售店舖地址：https://bit.ly/2zmZcB7

 

IKEA薄荷朱古力系列

 

　　各位「薄朱」Fans試咗未？IKEA香港薄荷朱古力系列早前回歸，於社交平台「薄荷朱古力關注組」大受好評！IKEA香港美食站即日至9月30日獨家推出人氣薄荷黑朱古力新地筒，清新的薄荷配搭濃郁幼滑的黑朱古力，清涼口感混合淡淡朱古力苦澀，只售 $6好抵食！

 

薄荷黑朱古力新地筒HKD $6

 

　　另外，鯊魚造型脆皮薄荷黑朱古力新地，在冰凍新地上淋上濃朱古力醬，即凝固成脆皮外層，內裏包裹著綿密誘人的雪糕瞬間爆發，配上可愛鯊魚毛公仔造型，打卡一流。你亦可揀薄荷黑朱古力新地配迷你核桃布朗尼，增加冰涷滋味口感。

 

鯊魚造型脆皮薄荷黑朱古力新地HKD $16

 

薄荷黑朱古力新地配迷你核桃布朗尼HKD $19

 

　　除甜品以外，IKEA更將薄荷朱古力加入咖啡及燕麥奶，包括薄荷朱古力牛奶咖啡、薄荷朱古力燕麥奶咖啡及薄荷朱古力燕麥奶，於香港美食站及九龍灣分店FiKET獨家即日起至9月30日供應。

 

薄荷朱古力牛奶咖啡熱 HKD $19凍 HKD $23、薄荷朱古力燕麥奶咖啡熱HKD $19凍 HKD $23、凍薄荷朱古力燕麥奶HKD $23

即日起至9月30日香港美食站及九龍灣分店FiKET獨家供應

 

　　薄荷朱古力蛋糕亦是不少fans心水美食，香港IKEA餐廳和美食站供應薄荷朱古力意式芝士餅及薄荷朱古力慕絲蛋糕，前者用高級馬斯卡彭芝士用心製作，口感絲滑如絲。薄荷朱古力流心牛角包外層金黃酥脆，內裏卻藏著濃郁的薄荷朱古力流心，薄荷朱古力曲奇則是咖啡或茶的絕佳伴侶。

 

薄荷朱古力慕絲蛋糕HKD $26

 

薄荷朱古力意式芝士餅HKD $29

 

薄荷朱古力流心牛角包HKD $19

 

薄荷朱古力曲奇HKD $9.9

 

 

  • by Senior Content Editor

    Eunice Chow

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

更多Foodie What’s On文章
你可能感興趣
#7-Eleven #美食情報 #買一送一 #新地 #榴槤 #蛋糕 #美食優惠 #IKEA #咖啡 #薄荷朱古力 #美食
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
關稅戰
貨幣攻略
More
Share