Bakehouse新品海鹽⽜油麵包：西貢鹽⽥梓海鹽，銅鑼灣店限量240個

Bakehouse9月限定新品海鹽⽜油麵包登場！新品由Bakehouse銅鑼灣店⾸席烘焙師 Jackie Wu 主理，於九⽉在Bakehouse銅鑼灣店限時發售。海鹽⽜油麵包選用⻄貢鹽⽥梓海鹽，充滿本土特色，烘烤時更呈現迷⼈的⾦棕⾊澤。各位麵包fans必要留意烘焙時間，品嘗最美味的外脆內軟口感！

Jackie 的海鹽⽜油麵包（HKD18）在 Bakehouse 銅鑼灣店限時發售

新品由 Bakehouse 銅鑼灣店⾸席烘焙師 Jackie Wu 主理，他在⾃⼰的 Instagram 分享⾃創的海鹽⽜油麵包後，贏得 Chef Grégoire 的青睞，並引入 Bakehouse 銅鑼灣店，作為九⽉限定特選產品。

海鹽⽜油麵包（Shio Pan）源⾃⽇本（意為「海鹽麵包」），鹽⽜油麵包結合法包酥脆的外殼和法式⽜油軟包軟彈的內裏，外脆內軟的秘訣在於麵包的製作過程！⾸席烘焙師 Jackie Wu先將原條⽜油捲入麵團然後烘烤，裏⾯包裹的⽜油會因⾼溫徐徐融化，讓麵包的底部更加酥香。

左起：Bakehouse⾸席烘焙師 Jackie Wun及 Grégoire

海鹽⽜油麵包的靈魂主打——「鹽」（shio）的選用，絕對是精挑細選，Jackie 選⽤⻄貢鹽⽥梓（⼜名：鹽⽥仔）的傳統海鹽，為海鹽⽜油麵包注入香港本⼟特⾊。這片聯合國教科⽂組織認可的保育地，出產的傳統海鹽經歷陽光、風⼒和蒸發的天然製作過程，保留了微量的海洋礦物質。

剛出爐還有點熱度的海鹽⽜油麵包⼝感最好，⼀旦⽜油開始凝固和酥脆的外殼逐漸受到香港濕氣的影響，麵包的⼝感就會改變。

Chef Grég 大讚這款麵包不僅味道出眾，更蘊含⼯藝與傳承的深厚價值，絕對值得⼀試。他說⻄貢鹽⽥梓的海鹽有別於加⼯鹽，海鹽保留所有天然微量礦物質，在烤爐烘烤時海鹽會呈現迷⼈的⾦棕⾊澤。

幾時食海鹽⽜油麵包係perfect time？剛出爐還有點熱度的海鹽⽜油麵包⼝感最好，外脆內軟勁好味，建議大家剛買完⾺上在店⾨⼝品嚐，千萬別等回家才吃。請記住以下時間：海鹽⽜油麵包（HKD18）將會每⽇限量發售，僅於中午 12 點，下午 3 點和 5 點進⾏三輪烘焙，每次 80 個，每⼈每次限購 2 個。

Jackie 的海鹽⽜油麵包

售價：每個HKD18

註：每⽇限量發售，僅於中午 12 點、下午 3 點和 5 點進⾏三輪烘焙。每次 80 個，每⼈每次限購 2 個。

售賣點：Bakehouse 銅鑼灣店（銅鑼灣啟超道16號）

