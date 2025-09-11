7仔美食優惠：雞胸/烚蛋配熱飲早餐$18，撈麵下午茶$10、燒賣魚蛋$11/10粒

加入最愛專欄 收藏文章

今日睇依個Post你又可以慳錢食平啲！7仔於9月11日限時推出燒賣魚蛋$11/10粒激抵優惠，錯過優惠都唔緊要，因為仲有撈麵下午茶$10優惠，低食喎！除此之外，7仔食檔新推限定輕盈早餐︰雞胸1件/烚蛋2隻配熱飲1杯，只需$18，奉行低碳飲食朋友有得諗！

喜愛健身及進行低碳飲食的朋友，早餐最緊要補充足夠蛋白質，7仔食檔全新輕盈早餐新登場照顧你需要。即日起至9月16日，7仔食檔輕盈早餐包括雞胸1件/烚蛋2隻配熱飲1杯，只需$18就食到，輕盈早餐供應由早上7時至11時，優惠期後就要 $22，把握機會一試！

優惠日期：由2025年9月10日至9月16日

7仔食檔店舖： https://bit.ly/2zmZcB7

限時$11/10粒燒賣魚蛋

下午茶都有著數優惠！7仔食檔限定9月11日下午2點後燒賣魚蛋一律只需$11（十粒），抵抵抵，加多$3蚊仲可換購可口可樂、芬達、雪碧或玉泉330毫升飲品1件，換言之$14已經可以食到下午茶！

燒賣配蔥香豉油，魚蛋夾咖喱汁食落粒粒惹味，限定9 月11日下午2時後供應。

優惠日期：2025年9月11日 (下午2點後限定)

7仔食檔店舖： https://bit.ly/2zmZcB7

如果食魚蛋燒賣未夠飽，可以加多個撈麵！7仔食檔下午茶時段（下午2時至6時）推出$10皇牌撈麵餐。另外，更可選擇與奀師傅聯乘的馳名牛腩、牛雜、沙爹牛肚撈麵、開心果醬格仔餅及茶葉蛋等等，常餐C亦唔錯，$31包腸粉、燒賣及飲品，Lunchtime 速食或下午茶都可以揀。

下午茶皇牌撈麵餐$10

供應時段︰下午2時至6時

7仔食檔店舖： https://bit.ly/2zmZcB7

優惠日期：2025年9月10日至另行通知







