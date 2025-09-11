中秋月餅2025︱大家樂月餅禮盒低至五折：Kuromi月餅套裝送$50優惠券，盆菜八折＋回收器皿有著數

加入最愛專欄 收藏文章

中秋正是團圓聚餐的好日子，大家樂與Sanrio超人氣角色Kuromi首度聯乘的流心抹茶紅豆月餅好可愛，現凡於分店或eatCDC網上訂購月餅禮盒可享低至五折優惠，更可額外獲得現金券幾著數。未諗好中秋聚餐食咩，不妨考慮中秋盆菜，即日起會員預訂可享折扣優惠及獎賞，食完盆菜記得將大家樂盆菜盆交回指定分店，即可獲得總值$20現金券！

Kuromi推出流心抹茶紅豆月餅

大家樂今年首度與Sanrio超人氣角色 Kuromi 聯乘推出流心抹茶紅豆月餅(迷你6個裝) ，為佳節注入創意與新鮮感，歡樂氣氛倍增！月餅使用的抹茶嚴選優質的茶葉，抹茶清香微甘，與綿密香甜的紅豆沙餡相輔相承，月餅更印有Kuromi招牌頭巾！

凡入手Kuromi流心抹茶紅豆月餅 (迷你6個裝)，即可以優惠價$29加購Kuromi日式布袋。

Kuromi流心抹茶紅豆月餅+雙黃白蓮蓉月餅 (4個裝) 優惠價 $398，Club100會員價$388，於eatCDC選購可獲贈高達$50電子現金券。

除了超萌Kuromi流心抹茶紅豆月餅外，大家樂還設五款傳統及新派口味的月餅供大家選擇，親臨分店或於eatCDC網上訂購可享優惠價，於分店選購可獲贈高達HK$20現金券，而在eatCDC選購則可獲贈高達$50電子現金券！

eatCDC網上限定套裝優惠

雙黃陳皮豆沙月餅 (4個裝) 零售價 $420，Club100會員價$209

金沙流心奶皇月餅 (迷你8個裝) 零售價 $400，Club100會員價$199

