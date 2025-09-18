大家樂火鍋新品登場｜花膠椰子雞鍋$66送汽水+$25任選三款配料＋KAGOME野菜鍋+日式壽喜燒鍋試食價$58

加入最愛專欄 收藏文章

秋意漸濃，又係食一人火鍋時候，大家樂打「堅」爐系列火熱登場，今季驚喜加入花膠椰子雞珍補鍋湯底新選擇，有齊滋陰養顏花膠、清甜滋潤椰子湯、嫩滑雞肉、以及多款豐盛食材，味蕾大滿足！9月16至29日Club 100會員惠顧更可獨家獲贈汽水1杯，滿足level up！早前推出的 KAGOME野菜有營鍋，以及人氣日式壽喜燒鍋，即日起特設$58試食價，指定日期享用任何火鍋即可參加一分鐘抗氧化測試 ，換取免費火鍋餐券。

大家樂打「堅」爐系列全新推出花膠椰子雞珍補鍋，湯底超級足料，以滋補花膠、椰子、圓肉、杞子、雞件等食材熬煮，每口湯既帶有花膠濃郁的膠質，亦散發椰子清甜馥郁的芬芳，同時融入鮮嫩雞肉的精華。除了花膠椰子雞湯底，更可以選擇豬骨湯底！

花膠椰子雞珍補鍋設五款套餐，分別跟配美國穀飼肥牛、加拿大豚肉、海鮮盒、盛盒，以及必配菜盒及米線。當中，海鮮盒包括原隻鮮蝦、新鮮魷魚及魚片；盛盒包括白菜豬肉餃、魚片頭、魚蓉腐皮、豬肉丸及油條；而菜盒則附有雲耳、鮮粟米、唐生菜、日本南瓜片、萵筍片、秀珍菇，配料豐盛多元，保證滋味無窮。

加拿大豚肉鍋雜錦鍋配盛盒‧菜盤‧米線花膠椰子雞珍補鍋【新】$66起，豬骨鍋 $63起

美國穀飼肥牛.豚肉雜錦鍋配菜盤‧米線花膠椰子雞珍補鍋【新】$73起，豬骨鍋 $70起

美國穀飼肥牛.海鮮雜錦鍋配盛盒‧菜盤‧米線花膠椰子雞珍補鍋【新】$88起，豬骨鍋 $85起

唔夠食你更可以超抵價$25任選3款指定追加配料，包括黃金魚肉蝦滑、手工豬肉丸、魚蓉腐皮等，另有多款低至$9單點火鍋「堅」料，滿足不同喜好與味蕾需求。

此外，大家樂兩款「和風の鍋」— 全港首創KAGOME野菜有營鍋，以及人氣日式壽喜燒鍋即日起更特設$58試食價，食客可以超筍價享用日式火鍋的暖笠笠滋味。

KAGOME野菜有營鍋試食價$58

配蔬菜汁湯底．肥牛．白飯

其他配料：魚蓉腐皮、魚片頭、金菇、鮮冬菇、京蔥、娃娃菜、粟米、南瓜片、白蘿蔔

日式壽喜燒鍋試食價$58

配壽喜燒湯底．肥牛．雞蛋．白飯

其他配料：魚蓉腐皮、魚片頭、金菇、鮮冬菇、京蔥、娃娃菜、粟米、南瓜片、白蘿蔔

換取免費火鍋餐券

即日起至9月21日期間之指定日子及時段，凡於指定大家樂分店惠顧任何火鍋及最營之選餐點，即可憑收據免費體驗「KAGOME抗氧化測試」一次，檢測蔬菜攝取量是否足夠，12分為滿分，7分或以上屬正常水平。顧客完成測試後，可按蔬菜攝取量分數，獲得優惠券或獎品，分數愈高，獎品愈精彩！

除此之外，9月16日至29日期間，於午市或晚市享用和風照燒汁鰻魚雞扒焗飯一客，以超筍價$5加購原價$20的柚子菠蘿冰茶！大家樂招牌焗和風照燒汁鰻魚雞扒焗飯（HK$49起），照燒汁鰻魚經高溫烤焗，澆上帶微甜的照燒汁，雞扒先煎後焗，啖啖Juicy入口，金黃芝士焗到微焦拉絲，大魚大肉好滋味。









