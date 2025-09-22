「明閣（灣仔）」曾超敬師傅 x 北京米芝蓮二星「魯上魯」主理人 9月25至27日期間限定「四手晚宴」

加入最愛專欄 收藏文章

位於灣仔鷹君中心的香港高級粵菜食府「明閣（灣仔）」，一直以供應融會傳統粵菜技藝及現代元素的中菜美食而深受食客歡迎，今個初秋更邀請了北京米芝蓮二星魯菜館「魯上魯」的主理人王浩全師傅訪港獻技，與「明閣（灣仔）」的廚藝總監曾超敬師傅攜手，為饕客炮製「粵魯悠揚．至臻聯手．星級饗宴」四手晚宴。

「明閣（灣仔）」的廚藝總監曾超敬師傅入行逾半世紀，一直熱衷於與業界的各路高手分享廚藝心得及理念，並先後掌舵多間米芝蓮星級食府的開業團隊及其策劃工作。曾師傅表示：「是次四手聯乘之緣起，源於我近年北京考察之行。王師傅的魯菜造詣令我深感驚艷，故十分榮幸邀得他蒞臨香港，與『明閣（灣仔）』展開粵魯兩大菜系之深度交流。我確信這場限定盛宴將為賓客締造獨一無二的味覺體驗，誠邀各位品鑑我們薈萃雙廚烹藝詮釋的時令鮮味真髓。」

「明閣（灣仔）」的廚藝總監曾超敬師傅

獲獎無數的「魯上魯」自開業以來一直秉持「以禮入席，以文入宴」的宗旨呈現魯菜精髓，其菜單以山東先賢府邸經典風味為藍圖，融會齊魯菜及膠東菜的烹飪精髓，專注突顯地方菜系的獨特性；同時透過當代創新演繹，展現魯菜的國際化視野。「魯上魯」的行政總廚王浩全師傅分享道：「我十分榮幸能與曾師傅及『明閣（灣仔）』合作，為香港的美食愛好者呈獻這場四手粵魯晚宴，共同推廣中華美食文化。我期待能透過這次聯乘，深入交流粵菜烹飪精髓，同時向賓客展現魯菜深厚的文化底蘊。」

「魯上魯」的行政總廚王浩全師傅

現年38歲的王浩全師傅擁有逾二十年的廚藝經驗，師承其乾爹兼魯菜泰斗王義均的弟子屈浩大師，更於2023年榮獲《北京米芝蓮》頒發「年輕廚師獎」。在他的領軍之下，「魯上魯」於2023年首度摘下《北京米芝蓮》一星榮譽，憑藉穩定且高質量的表現，成功於2025年獲晉升為二星殊榮，實力備受權威肯定。

「粵魯悠揚．至臻聯手．星級饗宴」菜單結合曾師傅及王師傅的首本名菜，先以6款來自「魯上魯」的星級名菜作驚艷開場，並以5款「明閣（灣仔）」的招牌美饌壓軸作結。

菜單率先奉上「魯菜三冷碟」，精巧展示山東三大滋味冷盤，當中包括「蝦油蒜泥低溫元貝」，選用來自日本北海道的元貝，以低溫慢煮工藝鎖住其鮮嫩旨味；特別搭配鮮濃蝦油及蒜泥，令菜式別具齒頰留香的韻味。「東阿垛子驢肉」則承襲山東「無驢肉不成宴」的傳統，特別精挑來自山東省聊城市東阿縣的特產帶皮黑毛驢肉炮製，經過先鹵後燜的工序，突出肉質的細嫩甘香，蘸上自家製的手工辣椒粉享用，更見辛香惹味。「鱘龍魚筋濰坊蘿蔔皮」以清朝貢品鱘龍魚筋為主角，王師傅特選此鮮爽珍品，搭配煙台蘋果、萊陽白梨及濰坊蘿蔔皮等山東風物，清爽醒胃。

魯菜三冷碟：蝦油蒜泥低溫元貝、東阿垛子驢肉、鱘龍魚筋濰坊蘿蔔皮

湯色清透的「酸辣烏魚蛋花膠湯」源於國宴，王師傅順應現代人的飲食習慣重新演繹地道清燉烏魚蛋湯——以鮮濃清湯代替清醇鮮湯，令湯品達至入口酸不見醋、辣不見椒、香不見油、味濃而湯清的至高境界。

酸辣烏魚蛋花膠湯

在主菜方面，「魯上魯」的鎮店名饌「三代傳承阿膠葱燒實心海參」傳承自魯菜泰斗王義鈞，再經由其弟子屈浩親傳王浩全，盡顯師帶徒，父傳子的匠心薪傳。蔥燒海參屬國宴名菜，王師傅嚴選來自青島、每隻平均重達1.5斤的優質活海參進行低溫烹調，極力保存其營養價值。另配上山東名物如濟南章丘大葱及具有活血藥效的阿膠燒製，令海參由內至外散發濃厚食味，入口軟糯味醇，形成色香味形四美俱全之佳品。

三代傳承阿膠葱燒實心海參

「經典芙蓉糟溜燕菜」同為魯菜代表，亦是宮廷御宴的滋補珍味。以滑嫩的清蒸芙蓉蛋白為基礎燉煮養顏的天然燕窩，再加入陳年糟汁燴製，入口絲滑細膩，酒香沁脾。

經典芙蓉糟溜燕菜

另一方面，由「明閣（灣仔）」廚藝總監曾超敬師傅帶來的「茅台酒香鵝肝醬燒本灣小青龍」，體現其中西合壁的廚藝視野。精選肉質鮮甜的本地小青龍蝦入饌，以豐腴濃重的鵝肝醬燒製，最後澆上中國名釀茅台酒，成就醬香醇厚的鮮味。

茅台酒香鵝肝醬燒本灣小青龍

傳統粵菜「鴛鴦鴿肉臘味糯米飯」工序繁複，要先以巧手將乳鴿起骨，再釀入糯米、臘腸、臘肉等風味食材於原個鴿腿之中，經烤製將鴿肉的脂香完美滲透糯米，達致外脆內嫩的誘人滋味。曾師傅另為鴿腿配上經典粵式點心糯米卷，將鮮嫩鴿肉混合軟綿糯米裹卷酥炸，豐富菜式的香脆可口層次。

鴛鴦鴿肉臘味糯米飯

菜單最後送上「明閣精選甜點」，包括清新爽口的「葛仙米冰花凍津梨」，以具有清神解熱功效的葛仙米配以甜潤多汁的雪梨；酸甜可口的「蘆薈烏梅凍糕」；及洋溢溫醇杏香的「香脆杏片杏汁卷」，為這場限定的星級晚宴精緻作結。是次為期3日的星級晚宴每晚僅招待30位賓客，定價為每位港幣2,888元（只限每桌4位起預訂）。

明閣（灣仔）

地址：灣仔港灣道23號鷹君中心2樓

電話：2878 1212

