尖沙咀商場美食低至一折︰$10生蠔／梳乎里+$76炭烤牛扒+六折現金券優惠

$10歎生蠔、$10梳乎里及炭烤牛扒$76有交易咁抵？為慶祝國慶及中秋佳節，尖沙咀海濱美食盛事「Dining Harbourfront」新登場，尖沙咀中心及帝國中心、中港城與飲食資訊平台OpenRice合辦跨商場餐飲推廣活動，以震撼價發售美食優惠券，部分優惠更低至一折！最著數係第一期優惠可使用至10月中，而10月8日開賣的六折美食現金券亦相當吸引，使用日期至11月初時間更有彈性。

$10生蠔、$76炭烤牛扒美食著數

「Dining Harbourfront」活動將於9月至11月期間分兩階段進行，第一階段之餐飲優惠即日起於OpenRice發售，尖沙咀中心及帝國中心、中港城旗下共八間精選食府將推出震撼價$1及$10的餐飲優惠券，部分優惠更低至一折！$1食生蠔邊度搵？有！你可使用$1餐飲優惠券在藝人黃宗澤開設的Oystermine Restaurant，憑$10優惠券享用價值$58的時令生蠔，抵抵抵！

以$10優惠券兌換OystermineRestaurant 特選時令生蠔 (原價$58)，每位顧客最多可購買此優惠6張。

甜品控梳乎厘班戟專門店PHI Coffee & Pancake，以$10優惠券換領原價$108的黃金比例原味梳乎厘，數量有限，售完即止！

以HK$10優惠券兌換PHI Coffee & Pancake黃金比例原味梳乎厘 (原價HK$108)，每位顧客最多可購買此優惠2張；每次交易只限使用最多2張優惠券。

為慶祝中華人民共和國成立76周年，部分參與餐廳特別推出$76餐飲優惠券，包括在阿根廷扒房Boticario Bar & Grill以$76品嚐原價$298的炭烤阿根廷西冷牛扒；於意大利餐廳Rilassa Punto以$76大歎158的意式番茄芝士羅勒薄餅等精緻美饌。第一期優惠券發售日期9月25日至10月7日，使用日期為9月25日至10月14日，就算過了國慶及中秋假期都可以用！

以$76優惠券兌換Rilassa Punto意式番茄芝士羅勒薄餅 (原價$158)*每位顧客最多可購買此優惠2張；每次交易只限使用最多2張優惠券。

以$76優惠券兌換Boticario Bar & Grill炭烤阿根廷西冷牛排 (原價$298)，每位顧客最多可購買此優惠2張；每次交易只限使用最多2張優惠券。優惠適用於2025年10月1日上午11時至下午3時及使用日期內其餘日子。

6折美食現金券

「Dining Harbourfront」活動次階段由10月8日開始，八大餐飲商戶6折發售價值HK$100現金券，大家更可以靈活運用點選喜歡美食。參與商戶包括高級日本料理餐廳十四代鐵板超、人氣韓式燒烤餐廳韓脈、傳統意大利餐廳Spasso Italian Bar & Restaurant、印度美食Tagline及Kesar Fusion Bar & Grill等。你只需在指定時段透過OpenRice輕鬆入手優惠券，並於兌換時出示證明，即可享受超值優惠，第二期發售日期為10月8日至31日，使用日期為10月8日至11月7日。

尖沙咀海濱美食盛事「Dining Harbourfront」

第一期優惠券發售日期︰9月25日 - 10月7日

第二期優惠券發售日期︰10月8日 – 31日

https://www.openrice.com/info/voucher/SinoTST/index.html







