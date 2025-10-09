維港海上大巡遊 X 香港美酒佳餚巡禮 ︰多啦A夢、LABUBU打卡美食盛宴10.26日限定三場

加入最愛專欄 收藏文章

10月很忙，去完睇維港海上大巡遊，再去香港美酒佳餚巡禮「品味館」歎人氣IP主題美食！由AllRightsReserved（ARR）主辦的「維港海上大巡遊」與「香港美酒佳餚巡禮」破天荒聯乘，推出結合IP與美食的《Water Parade X Wine & Dine維港玩樂盛宴》，食客於10月26日在香港美酒佳餚巡禮的「品味館」內，一邊品嚐精緻美點，一邊與心愛IP同桌共聚，10月10日早上10時起透過購票平台預訂！

全球首創「維港海上大巡遊」 將於10月25日舉行率先登場！最強人氣 IP多啦 A 夢、KAWS & 芝麻街、滑嘟嘟及 LABUBU 四大巨型海上充氣雕塑將於維港現身，11月1日更組成夢幻艦隊於維港兩岸暢遊。中環海濱長廊舉行期間限定市集，買飛入場除了可於觀景台欣賞及打卡外，更有不同 IP 特色快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點。

旅發局主辦的香港美酒佳餚巡禮亦於10月23日至26日同樣在中環海濱舉行，想行程更豐富不妨考慮購買《Water Parade X Wine & Dine維港玩樂盛宴》，10月26日在香港美酒佳餚巡禮的「Tasting Room品味館」內邊品嚐精緻美點，邊與心愛IP同桌共聚。市民旅客可以於10月10日早上10時起，透過購票平台Klook預訂，數量有限，售完即止。

香港旅遊發展局特別為旅客準備了一份專屬禮品。旅客可憑「維港海上大巡遊」門票及海外旅遊證件，於10月23日至26日期間親臨「香港美酒佳餚巡禮」J2 - J3旅客專櫃（金鐘入口），即可領取「嘉賓優享禮包」盡情享受佳釀美饌。每位合資格旅客只能於指定派發地點領取「嘉賓優享禮包」一次，先到先得，派完即止。最後入場及換證時間為每日場次結束前半小時。

詳情https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/wine-dine-festival/guest-pass.html

Water Parade X Wine & Dine維港玩樂盛宴

日期： 2025年10月26日

地址： 香港美酒佳餚巡禮-Tasting Room 品味館

售價： 每套700港元

預訂平台： Klook（10月10日10時起開放預訂）共3個時段可供選擇（數量有限，售完即止）

了解更多：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/wine-dine-festival/tasting-room.html

https://waterparade.com/wine-dine-festival-special







