DALLOYAU白松露軟雪糕$68買一送一，季節限定白松露／日本甜粟米脆朱古力登場

白松露Fans注意！DALLOYAU再次推出全港獨家「白松露軟雪糕」，逢星期五至日買一送一優惠，$68已有兩份，你更可選擇雙色扭紋口味，特濃朱古力軟雪糕搭配白松露軟雪糕！品牌亦推季節限定DA CHOCO 白松露脆朱古力及全新日本甜粟米脆朱古力，各位 朱古力控必試！

秋天最啱食「餐桌上的鑽石」的意大利白松露，唔一定去高級餐廳品嘗，平平哋食杯「白松露軟雪糕」同樣可以享受獨特的滋味。DALLOYAU再次推出全港獨家「白松露軟雪糕」，品牌採用自家食譜秘製，嚴選頂級意大利白松露醬，以其濃郁獨特的天然芳香搭配香滑牛奶軟雪糕，口感極致幼滑。好消息！現只需HK$68，即可於六間指定DALLOYAU分店品嘗，逢星期五至日更有買一送一優惠，正！

白松露 / 特濃朱古力 / 雙色扭紋軟雪糕HK$68（星期五至日買一送一）

賓客亦可選擇雙色扭紋口味，以濃郁香醇的特濃朱古力軟雪糕搭配白松露芳香，一次過品嚐兩種滋味！

除了白松露軟雪糕，DALLOYAU與米芝蓮二星餐廳Arbor主廚Eric Räty聯手打造的DA CHOCO脆朱古力亦推出季節限定白松露口味。以意大利白松露醬與幼滑腰果杏仁醬搭配金黃杜拜脆絲，包裹在纖薄濃醇的Valrhona 66%黑朱古力外殼中，創造出菌香芬芳深邃、口感層次豐富的奢華矜貴朱古力體驗。

DA CHOCO 白松露脆朱古力$238

同場加映DA CHOCO新作「日本甜粟米脆朱古力」，靈感源自廣受喜愛的日本粟米濃湯，日本甜粟米與杜拜脆絲一同包裹在牛奶朱古力外殼中，滋味創新。

DA CHOCO 日本甜粟米脆朱古力$238

DALLOYAU 及 DA CHOCO零售點：

*中環皇后大道中30號娛樂行地下C號舖（3185 8392）

金鐘太古廣場L3層325B號舖 4（3185 8391）

*中環國際金融中心一期L2層2028號舖（3185 8390）

*尖沙咀海港城港威商場3樓3220號舖（3185 8330）

*啟德AIRSIDE B1樓B125號舖 （3185 8333）

*觀塘創紀之城五期apm大堂C1號舖 （3185 8322）

*大圍圍方2樓234號舖（3185 8336）

*軟雪糕售賣點

www.dalloyau.hk

www.dachoco.hk







