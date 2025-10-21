譚仔及三哥米線下午茶優惠｜低至$15！港式常餐＋小食加配$10起

加入最愛專欄 收藏文章

抵食下午茶推介！譚仔及三哥米線新推全新下午茶餐牌，最平$15有交易，絕對是糧尾之選！兩大餐廳新增「港式下午茶」常餐，茄牛線或沙嗲牛麵配煎蛋及玉桂焦糖多士只需$33更包熱飲，而人氣炸醬飯套餐$25，同樣抵食。唔夠飽，下午茶時段特設加配小食$10起，譚仔湖南土匪雞翼更可以超抵價$16三隻加配！

譚仔與三哥的全新「港式常餐」以牛肉為主角，兩款常餐更附送熱飲一杯，只售$33！譚仔「茄牛」湯頭酸甜開胃、充滿鮮茄粒，選用米線為主食，保留譚仔元素；三哥則用「沙嗲牛麵」為茶餐主角，以香濃沙嗲配滑牛肉，香氣撲鼻、風味獨特。兩者均配上香脆可口的「玉桂焦糖多士（三哥為「烘肉桂焦糖多士」）」及煎蛋（三哥可轉細炒蛋），全部即叫即煮。

譚仔常餐 $33鮮番茄湯牛肉米線配玉桂焦糖多士和煎蛋，附送熱飲一杯

鮮番茄湯牛肉米線可轉成單餸湯米線，辣度另加$1，更可額外加錢轉配湯底。

「三哥常餐」同步推出額外選項「茄牛通」以蕃茄湯配上通粉，而「譚仔常餐」亦可轉成單餸湯米線。除了全新登場的「港式常餐」外，譚仔及三哥亦全面升級多個下午茶餐套餐，每份下午茶餐均附送飲品一杯。

三哥常餐 $33

沙嗲滑牛肉麵或番茄湯滑牛肉通粉配煎蛋或細炒蛋和肉桂焦糖多士，附送熱飲一杯

加可$3轉汽水或凍飲，或加$6轉特飲，或加$7轉推廣特飲

玉桂焦糖多士餐$15 三哥免費轉凍飲

唔使食咁飽，推介譚仔及三哥「土匪三文治」與「玉桂焦糖多士」人氣輕食餐，烘土匪芝士三文治以塗上牛油及灑滿土匪雞翼香料的麵包烘焗至香脆，再夾上半融芝士與秘製炸醬，外脆內軟，惹味滿分。另一款「玉桂焦糖多士」焦香脆口、內層牛油鹹香交織，將甜味與層次發揮得淋漓盡致。譚仔及三哥「玉桂焦糖多士」餐連飲品只售$15，三哥更將原有熱飲升級至凍飲，免費轉凍飲！

譚仔玉桂焦糖多士套餐$15、烘土匪芝士三文治套餐$23、可選: 番茄/ 火腿/ 炸醬，以上套餐均附送熱飲一杯

三哥烘肉桂焦糖多士餐 $15附送凍飲一杯、煎蛋烤胡椒酥餅餐配酸菜 $15附送凍飲一杯、烘土匪芝士三文治套餐 $23附送熱飲一杯

炸醬飯是譚仔與三哥的皇牌之一，是次升級登場的譚仔「炸醬煎雙蛋飯餐配甜酸菜」以濃郁豬肉炸醬配煎雙蛋與酸菜，鹹香中帶微酸。留意，譚仔炸醬飯餐於指定分店供應。

譚仔炸醬煎雙蛋飯餐配甜酸菜附送熱飲一杯$25

三哥的「炸醬酸菜飯餐配自選一餸」亦以新增的自選餸——土匪雞翼（2隻）重新登場，份量與味道兼備，性價比極高！

三哥乍醬酸菜飯餐配煎雙蛋或午餐肉或蜜糖燒雞翼2隻或土匪雞翼2隻，附送熱飲一杯$25

小食劃一價 $10起

譚仔與三哥特設多款追加小食，土匪雞翼 fans必追加譚仔加配三款人氣烤雞翼（湖南土匪雞翼／新疆香草雞翼／四川麻辣雞翼）（3隻），超抵價只需$16！另外，加配「迷你鮮茄湯牛肉通粉」、「玉桂焦糖多士」及招牌「譚仔炸醬飯」，每款只需$10！

三哥則推出全新劃一價$10加配小食系列，包括蜜糖燒雞翼、土匪雞翼、香草雞翼2隻、咖喱魚蛋魚片頭、煎蛋烤胡椒酥餅餐配酸菜、烘肉桂焦糖多士及迷你乍醬飯（小食牌分店除外）。每份下午茶餐可加配最多兩款，不可重複。







