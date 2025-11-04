大閘蟹｜人氣大閘蟹店Crabtastic：太湖自設養殖場、11月優惠買10送2、新推出大閘蟹粉流心牛丸／豬肉丸

加入最愛專欄 收藏文章

又到大閘蟹的季節，大家今年吃了幾多次呢？喜歡買回家慢慢歎的朋友，可以考慮幫襯由人氣網店變成尖沙咀開設實體店的Crabtastic，除了在蘇州太湖自設養殖場外，更於香港自設工場，由廚師團隊鮮製多款蟹粉美食，包括人氣的大閘蟹粉及蟹粉小籠包外，今年更新推出大閘蟹粉流心牛丸及豬肉丸，打邊爐最啱！

Crabtastic是香港人氣的大閘蟹專門店，目前IG已經有接近10萬followers！Crabtastic於蘇州太湖自設養殖場，飼養環境及過程亦十分講究，場內設有獨立的內循環及外循環系統，所有外部引水都要經過淨化處理，確保水質適合大閘蟹生長，每隻大閘蟹必須飼養足夠300天，以小魚、小蝦、螺螄、粟米及水藻作飼料，絕無添加激素。Crabtastic所有大閘蟹均有產地來源證、衛生證以及售賣許可證，而每一隻蟹身亦綁上防偽標籤，是為正貨保證。

Crabtastic所有大閘蟹均有綁上防偽標籤。

由即日起至11月30日，於尖沙咀自取或送貨，均可享「送大蟹」優惠，買8送1、買10送2、15送3、20送4，更是送訂單中最大的蟹，即是購買10隻大閘蟹，訂單中最大的是7両，即多送2隻7両蟹，買滿20隻更可減$100，最好便是約親友開大閘蟹party！

隻隻爆膏，蟹公每隻$88起！

Crabtastic今年首「推大閘蟹粉流心牛丸」，真正於潮汕製造，由當地牛肉檔手打，不混合牛的其他部位或脂肪，以100%全牛肉製作，肉丸質感有韌度有咬口，每粒包住爆滿大閘蟹蟹粉餡料，用來煮麵或打邊爐都合適。同時亦新推出「大閘蟹粉流心豬肉丸」，同樣於潮汕製造及手打，肉質比牛丸軟腍但依然啖啖彈牙。

大閘蟹粉流心牛丸 $58/ 8粒

大閘蟹粉流心豬肉丸 $48/ 8粒

另外，新產品還有「小龍蝦肉蟹粉拌麵」，每包內有素麵、獨立包裝的蟹粉、小龍蝦肉及蟹醋，只需將麵煮熟並倒入加熱的蟹粉及小龍蝦肉，10分鐘就可以開餐，絕對是懶人宵夜首選！而人氣的「自家製蟹粉小籠包」亦換上新配方，更加皮薄多汁，蟹粉佔餡料比例最少50%，另混入豬肉餡，除了蟹粉鮮香,亦帶有肉香甜味。

小龍蝦肉蟹粉拌麵 $58

自家製蟹粉小籠包 $98（每包10粒）

Crabtastic於2023年開始推出包裝大閘蟹產品，最受歡迎是「金裝大閘蟹粉」，每包300克大閘蟹粉用上10隻大閘蟹的膏和肉拆成，更分成3小包100克，方便食用，用來炒菜、煮豆腐、撈麵等一流，有不少酒店及餐廳都選用Crabtastic的大閘蟹粉！另外還有「蟹粉雲吞」及「蟹粉湯包」等；各款大閘蟹美食只需儲存於冰箱，加熱即可享用，蟹迷不受季節所限，隨時食到大閘蟹。（大部分包裝產品已於city’super 及 HKTVMall上架。）

金裝大閘蟹粉 $258（300克）

蟹粉雲吞 $68（每包12粒）

蟹粉湯包 $169（5個獨立包裝）

Crabtastic

網址：https://www.crabtastichk.com/







