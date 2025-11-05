人氣烘焙「森林麵包」推港式糖水系列：原個椰子造型超迫真！限定聖誕布甸甜點

加入最愛專欄 收藏文章

早前推出「魚肉燒賣千層酥」於網絡爆紅的本地烘焙品牌森林麵包，最近又有新搞作「港式糖水系列」，原個椰子其實是麵包，每日每款限量50件！同樣每日限量供應仲有脆皮爆餡波波，朱古力控must try，還有新推的蘭王聖誕布甸、脆皮朱古力爆餡波波及一系列聖誕蛋糕及禮盒非常吸引！

本地烘焙品牌森林麵包最新搞作「港式糖水系列」，單原個椰子看造型已滿分，實際是法國發酵牛奶油製作的麵包，就連椰子外層紋理都做到足，味道同樣有驚喜，包括椰汁西米露、楊枝甘露及黑芝麻糊加麻糬口味，甜蜜又有口感。新品每日限量50個，各位麵包迷做足排隊的心理準備！

港式糖水系列麵包︰椰汁西米露$36、楊枝甘露$36及黑芝麻糊加麻糬$36。（每日限量50個）

同樣每日限量50件還有脆皮爆餡波波！三款口味分別為北海道忌廉、紅桑子朱古力忌廉及開心果朱古力忌廉，咪睇佢看似朱古力，其實係麵包！外層包著 朱古力脆脆外皮，咬落去「咔嚓」一聲超滿足，朱古力控must try！脆皮爆餡波波內裏餡料濃厚足料，配上軟綿麵包體，由外脆到內軟，口感對比極強，每日每款限量50件。

北海道忌廉$18、紅桑子朱古力忌廉$18、開心果朱古力忌廉$18

爆餡開心果朱古力忌廉

聖誕節將近，森林麵包推出超打卡的聖誕布甸系列， 特選蛋香味濃的蘭王雞蛋，蛋味香濃，口感更柔滑Q彈、濃郁奶香，加入聖誕造型及肉桂口味。唔知揀邊款好？產品一套三款解決你選擇困難症，留意聖誕布甸系列每日限量50套。

聖誕布甸系列一套三款$98，每日限量50套，造型可愛，聖誕打卡滿分。

聖誕老人布甸生乳包，中間夾入 香滑蘭王布甸 與 北海道生乳忌廉，奶香濃郁。

蘭王布甸千層撻，香脆酥皮層次感豐富，配上Q彈蘭王布甸內餡，香濃蛋香，面頭淋上一層肉桂焦糖更添聖誕氣息。

聖誕蘭王布丁燒，面層輕盈鬆軟如雲朵的清蛋糕，配搭香濃蛋香的焦糖布甸及一口香脆朱古力曲，三重口感，完美融合。

還有超過20款聖誕氛圍感滿滿的麵包甜點，包括聖誕造型松果及開心果聖誕樹蛋糕、 薑餅人及Panettone 聖誕意大利水果包等等。聖誕松果 Tiramisu 蛋糕充滿節日儀式感，以Mascarpone Cheese 及咖啡製作松果外層裝飾，以日本麵粉製作海綿蛋糕層層交疊，加入手沖冷泡咖啡，表面灑上可可粉， 一口品嚐柔軟細緻的香濃芝士，咖啡香氣回甘飄散。

聖誕松果 Tiramisu 蛋糕（1磅 4-6人份） $488

聖誕樹開心果北海道忌廉蛋糕使用北海道忌廉打造輕盈奶香外層，日本開心果海綿蛋糕堆疊聖誕樹造型，每層中間有滿滿芒果肉，夾層的開心果醬襯托出極致聖誕。

聖誕樹開心果北海道忌廉蛋糕（1磅 4-6人份） $488

三角形芝士蛋糕各$32（開心果聖誕樹、榛子朱古力金莎 、柚子白色聖誕）

聖誕意大利水果包$238

迷你薑餅人兩片$24／包

壓扁牛角聖誕版（一套4款）雪人造型 $24／片、薑餅人$24／片、聖誕老人造型$24／片

聖誕馬卡龍六粒 $138／盒

由即日至12月31日，於森林麵包店內及網上商店可以訂購，由於店舖人手有限，全部售完即止。預訂可以WhatsApp 63656471 查詢。除了網上預訂，客人亦可親臨森林麵包聖誕期間限定店選購：

森林麵包 聖誕期間限定店（太古城中心）

日期： 11月17日- 12月31日

時間：下午12:30 至 晚上 8:00

地點︰太古城中心131號舖溜冰場出面



森林麵包聖誕期間限定店（青衣城）

日期：11月17日- 12月31日

時間：下午12:30至 晚上 9:00

地點︰青衣青敬路 31-33 號青衣城 1期 1樓 146 號舖

森林麵包

總店地址：牛頭角振華道70號樂華北村商場111號舖

營業時間：每日上午8至晚上9時

分店地址：白石角香港科學園2期10W大樓地下S046C號舖

營業時間：星期一至五：上午8至晚上8時、星期六日及公眾假期：上午11至晚上8時

訂購電話：63656471

https://www.facebook.com/theforestbakeryhk







【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好